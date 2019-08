Baloncesto Los dos frentes del UCAM Un aficionado, ayer, en el expositor de Mil Palmeras. / ucam Este martes inicia una puesta a punto en la que no estarán Rojas, Luz, Cate ni Radoncic, aún con sus selecciones EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA. Domingo, 11 agosto 2019, 09:40

La cita mundialista se va acercando y son muchos los clubes que tendrán un ojo en casa y otro en China, siguiendo la evolución de sus internacionales y cruzando los dedos por las siempre temidas lesiones en este tipo de campeonatos tan pegados al comienzo de las ligas domésticas. Y es que son solo nueve días los que separan el final de la Copa del Mundo y el primer partido de la Liga Endesa.

El UCAM de Sito, que empezó el verano con cinco internacionales, ya cuenta con una preocupación menos en el torneo, pues Marques Townes ha sido el último corte de la República Dominicana, una de las primeras en anunciar la lista definitiva de los doce jugadores que representarán a su país, entre los que sí se encuentra el capitán universitario Sadiel Rojas. Townes, sin embargo, después de unos Juegos Panamericanos en los que fue uno de los jugadores con menor participación en la cancha, ha decidido, en consenso con la federación dominicana, invertir el resto del verano en prepararse a tiempo completo con su nuevo equipo. No quiere fallar en la que va a ser su primera experiencia profesional, pues llega a Murcia recién salido de la Universidad de Loyola en Chicago.

Sí está cerca de confirmar su presencia en China Luz, jugador del UCAM y uno de los trece hombres que integran en estos momentos la selección brasileña, a falta de un único descarte. En cualquier caso, no parece el nuevo base murciano uno de los candidatos a perderse la Copa del Mundo, pues lleva desde 2011 representando cada verano a su combinado nacional, con la excepción del Torneo de las Américas de 2017, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El dominicano Marques Townes no disputará el Mundial y podría empezar la pretemporada ya

Su entrenador, Aleksandar Petrovic, esperará para dar la lista definitiva al cuadrangular amistoso que Brasil disputará esta próxima semana en Lyon contra Francia, Argentina y Montenegro, dándose así un enfrentamiento entre dos jugadores del UCAM como Luz y Radoncic, que también aguanta en la lista de su país, y que se reeditará poco más tarde en la competición oficial, pues las selecciones brasileña y montenegrina comparten presencia en el grupo F.

Quien no estará en la Copa del Mundo pero también está representando a su selección, que no se ha clasificado, es Emi Cate. El pívot disputa en estos momentos con Rumanía los preclasificatorios para el Eurobasket de 2021, que finalizan el 21 de agosto. Cate se incorporará más tarde a la pretemporada del UCAM, pero antes que sus compañeros mundialistas. El resto de jugadores no internacionales están citados este martes para los primeros reconocimientos médicos.