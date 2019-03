Fisac: «El UCAM ha calentado las cosas, tiene miedo» Domingo, 17 marzo 2019, 12:09

«Han estado calentando las cosas, que si el arbitraje en Valencia, que si no sé qué, que si no sé cuál...». Sonada comparecencia de prensa prepartido la de Porfirio Fisac, entrenador del Tecnyconta, que habló de «parafernalia» para añadir que en el UCAM «hay miedo. La gente chilla cuando pierde», dijo el técnico, popular por su grandilocuencia. Añadió el entrenador que «no somos justos los profesionales al hablar de los colectivos -el arbitral- que tenemos a nuestro alrededor solo cuando perdemos, eso no está bien».

Fisac, que el pasado verano estuvo en la órbita del UCAM para su banquillo, fue desestimado por el club pese al ofrecimiento que llegó a la entidad.