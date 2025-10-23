La FIBA Europe Cup pone en duda la profundidad de plantilla del UCAM

Cuando el UCAM se fue a una plantilla de catorce jugadores, que hubiese minutos para todos debía obedecer a dos factores: el de la doble ... competición y el de los propios altibajos que tiene una temporada. De estos últimos, quizás el equipo de Sito Alonso ya se encuentre en el primero, pues después de dar comienzo a la Liga Endesa con dos triunfos de autoridad que le dieron el liderato, los primeros tropiezos tanto en la competición doméstica como en la europea se han dado en un espacio de cuatro días, sin competir en las segundas partes.

Aumentar las dudas o devolver el río a su cauce será lo que ocurra después del partido de este domingo ante el Baskonia (12.30 horas, Palacio de losd Deportes) en un enfrentamiento que se lee en clave Copa. A buen seguro, los descartes de Sito no serán jugadores importantes, como en Europa.

LAS CLAVES Motivación por la FIBA Europe Cup Eliminado del acceso a la Champions, el UCAM muestra un hambre de triunfo muy diferente en la Liga Endesa.

Descartes y oportunidades En Europa, el UCAM echa de menos a quienes Sito da descanso, especialmente si sus suplentes no tiran la puerta abajo.

En esta competición, la segunda en importancia de la FIBA por detrás de la Champions League, descansaron en el debut ante el Rilski tres hombres de alta importancia como Cacok, Sant-Roos y Nakic, y, antes de ayer, en Sarajevo, fue el turno de dos titulares como DeJulius y Raieste.

No tan sencillo

De ejercicio introspectivo es para el UCAM analizar si la plantilla siente motivación real por jugar la FIBA Europe Cup. Y es que, pese a que el primer partido, con el apoyo del público, se saldara con victoria, tuvo como elemento común con el de Sarajevo la falta de tensión competitiva. En estas quedan señalados precisamente los jugadores con un rol menor que otros, y que Sito pretende que aprovechen sus oportunidades en esta competición.

Hicks anotó dos triples, ambos en jugadas diseñadas específicamente para su tiro, en el empeño de Sito por meter en dinámica al novato. Uno tras un mano a mano, que bien ejecutado llega a actuar como un bloqueo directo, y otro tras un 'stagger', un doble bloqueo indirecto. Jugó 11 minutos, pero en la segunda parte apenas se le vio. Quienes no la jugaron fueron García, que en sus dos minutos se vio muy superado por West, ni López De la Torre, todavía por debutar en la Liga Endesa y recién salido de lesión.

Pero también otros jugadores llamados a tirar del carro fueron echados de menos ante el Bosna. Sin DeJulius, Forrest tuvo uno de sus peores partidos. Y, el resultado final, con un equipo que no responde a la identidad que persigue, alimenta los debates sobre la profundidad del mismo, y la idoneidad de descartar de la misma convocatoria juntos a hombres tan importantes en un momento en el que el desgaste no es excesivo, especialmente si la segunda unidad no responde.