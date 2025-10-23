La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Zach Hicks, en acción este pasado martes en la derrota de Sarajevo. FIBA
Baloncesto

La FIBA Europe Cup pone en duda la profundidad de plantilla del UCAM

Los jugadores llamados a tener más minutos en esta competición que en la Liga Endesa no están aún respondiendo a la oportunidad de Sito

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:44

Comenta

Cuando el UCAM se fue a una plantilla de catorce jugadores, que hubiese minutos para todos debía obedecer a dos factores: el de la doble ... competición y el de los propios altibajos que tiene una temporada. De estos últimos, quizás el equipo de Sito Alonso ya se encuentre en el primero, pues después de dar comienzo a la Liga Endesa con dos triunfos de autoridad que le dieron el liderato, los primeros tropiezos tanto en la competición doméstica como en la europea se han dado en un espacio de cuatro días, sin competir en las segundas partes.

