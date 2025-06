Una equipación del UCAM rendirá tributo al mítico Randy Owens

La próxima temporada será la del 40 aniversario del UCAM Murcia y desde el club son muchos los guiños que tienen preparados para una campaña ... en la que se irán recordando a través de diferentes gestos e iniciativas a las grandes leyendas del club. La primera de ellas fue Randy Owens, estadounidense que llegó al entonces Juver desde Filipinas y para jugar en la Tercera División, una categoría, como quedaría demostrado posteriormente, muy por debajo del nivel de un jugador que promedió incontables puntos en una temporada 1985-86 de estreno en una categoría nacional tras adquirir los derechos del Logos de Madrid, y a la que llegó al poco de estar comenzada.

El éxito fue inmediato. Aquel jugador estadounidense de mates y triples imposibles lideró al Juver al ascenso a Primera División B, pero, sobre todo, se convirtió en el primer gran ídolo del baloncesto murciano por su don de gentes y una cercanía con la afición que le llevó a involucrarse mucho en la vida en la calle, llegando a abrir su propio bar cerca de la plaza de la Universidad, uno conocido como el 'Tres puntos'.

Se recuperará la vainilla de la 2023-24 como segunda equipación; la de Owens será la tercera y de un color aún por desvelar

Owens se mantuvo en Murcia, pese a los lógicos cantos de sirena que le llegaron después de su estreno en la Primera B con 37,4 puntos por partido y unos sobresalientes porcentajes de acierto del 50% en triples y del 68% en tiros de dos puntos, hasta 1988, cuando su carrera continuó las siguientes temporadas entre Israel y Argentina.

Equipación alternativa

A él le será dedicada en la temporada del 40 aniversario la equipación alternativa del UCAM, que después de una temporada con una titular roja y una suplente blanca, volverá a tener tres equipaciones diferentes en la 2025-26.

La primera mantendrá el rojo tan identificativo del club, pero los colores a vestir como visitantes por los hombres de Sito Alonso serán nuevos. El blanco vuelve a dejar su lugar como segundo color al vainilla de la temporada 2023-24. Fue la equipación que más ventas e interés generó fuera de la ciudad de Murcia, su recuerdo estará por siempre asignado a la victoria en semifinales de la Liga Endesa ante el hasta entonces intocable Unicaja y la franja de colores cálidos simulando el atardecer murciano volverá a tener un lugar en la armadura universitaria.

Owens, que falleció tristemente el 1 de diciembre de 2015 a la edad de 56 años en su Filadelfia natal, no vivirá para ver el tributo que le rendirá un club que le debe la popularización del baloncesto y de su club en la ciudad de Murcia en la segunda mitad de los ochenta. Pero la tercera equipación, también conocida como alternativa y que el club presentará como la 'Randy Owens Edition', apunta a ser la favorita de los aficionados más veteranos. Su color permanece en secreto por el momento y no tendría por qué ser necesariamente el azul, color que no era el titular de aquella temporada, pero que se usó en algunos partidos en casa, donde habitualmente se jugaba de blanco y rojo. Parecido es el motivo por el que empezó jugando con el número 8, pues el 10, su favorito, estaba ya ocupado. Empero, más tarde cambiaría al 15.

Próxima tienda del club

Estas tres equipaciones serán presentadas de manera individual, y por orden, las tres primeras semanas de julio, una cada una. Todas estarán a la venta, con edición de coleccionista en el caso de la que homenajeará la figura de Owens, y desde el club esperan que en su propia tienda física en el Palacio.

Este, el de la apertura de una tienda, es un proyecto que desde el club confían en que la concejalía de Deportes, que ya tiene conocimiento del mismo, termine por dar luz verde, especialmente dada la predisposición por parte del UCAM en que esta sea utilizada para otros fines más allá de la venta de su 'merchandising' cuando el Palacio acoja otros eventos deportivos y lúdicos. Hoy día el club no tiene una tienda física como tal, pero los aficionados pueden acudir a las oficinas para adquirir sus productos, almacenados en una habitación de la instalación próxima.