Un entrenador de carácter para ejercer como revulsivo Sito Alonso, en el centro, entre Miguel Garrido, a la izquierda, y Alejandro Gómez, ayer en el palco del Palacio de Deportes. / G. CARRIÓN / AGM Sito Alonso será presentado hoy y empezará a trabajar para recuperar a un UCAM de capa caída en la Liga Endesa EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Miércoles, 30 enero 2019, 03:01

El UCAM necesitaba un golpe de efecto y lo ha dado. Ante su dramática situación en los puestos de descenso y anclados en un bache de siete derrotas consecutivas, había que actuar con contundencia y ofreciendo una imagen de determinación en pos de salir de las arenas movedizas que pisan los universitarios. Alejandro Gómez, que apostó por un técnico debutante como Juárez, ha ido con todo para decantarse ahora por la seguridad que, al menos en un primer momento, ofrece un técnico de contrastada experiencia como es Sito Alonso, que ha ocupado algunos de los mejores banquillos del panorama nacional en los últimos tiempos y que viene de un paso en falso en el Cedevita.

Aire fresco

No es un aspecto tangible, pero sí el primer aporte que dará Sito Alonso a la deprimida plantilla del UCAM, necesitada de un cambio desde hace semanas para elevar un estado de ánimo evidenciado en los gestos de los jugadores en los partidos y que era un obstáculo más para alcanzar la consistencia de juego, disfrutada solo a fogonazos.

Su llegada a Murcia es todo un reto, ya que no es fácil tomar las riendas de un equipo en descenso y tan por debajo de las expectativas

Las dos veces anteriores en la presente etapa ACB del club en que Alejandro Gómez fichó a un nuevo técnico a mitad de temporada el resultado no pudo ser mejor: tanto Quintana (2012) como Katsikaris (2017) ganaron 9 de 16 partidos, en 2012 y 2017, para, respectivamente, obtener la salvación y un noveno puesto que daba derecho a elegir entre EuroCup y Champions. Cuando Nicola sustituyó a Quintana en 2014 había sido su asistente.

Es el que manda

Del panorama actual de entrenadores españoles Alonso es uno de los más conocidos por su fuerte carácter. Él es quien manda dentro del equipo y la autoridad no es tema de debate. Con Juárez, ya fuera por su condición de debutante o por la falta de conexión entre entrenador y jugadores, eran demasiados los miembros de la plantilla con que se vieron discusiones y gestos de desaprobación que con otros entrenadores más experimentados que han pasado por el banquillo murciano no se han visto. Con Alonso cabe esperar más bien esto último.

Definición de roles

Fundamental para el buen proceder colectivo. En el UCAM de Juárez eran diversos los jugadores que no estaban a su nivel y que entraban o salían de la rotación cual río Guadiana. Rudez es seguramente el caso más llamativo, pero el rendimiento de Doyle -sus 32 puntos de la sexta jornada parecen de otro jugador- o la gestión del base, en la que han quedado fuera de la rotación en los tres últimos partidos, y por orden Booker, Urtasun y Kloof, sin importar su estado de forma o su aportación en ese mismo partido, son unos caballos de batalla de muy interesante seguimiento para Alonso.

Riqueza táctica

El UCAM visto hasta el momento es el menos efectivo en su juego ofensivo y el menos atractivo de los últimos años. Los malos porcentajes -último de la Liga Endesa en tiros de dos puntos-, el bajo número de asistencias y el alto en pérdidas evidencian que Sito Alonso tiene mucho trabajo por delante en un equipo con serias carencias en la dirección, donde los bases aún están por convencer.

Sin embargo, las carencias tácticas del equipo no están solo en el ataque. El UCAM comete demasiados errores defensivos, sobre todo desde el lado débil -lejos del balón- y a partir de bloqueos indirectos. Su buen hacer en el rebote ofensivo, pero malo en el defensivo, también hablan de un déficit táctico bajo tableros. Es en la parcela táctica donde más se puede notar la mano de Alonso, muy minucioso y analítico con cada detalle.

Reivindicación personal

Sito Alonso comenzó a ser conocido en el baloncesto nacional como elogiado ayudante de Aíto García Reneses en el Joventut de Ricky Rubio y Rudy Fernández, uno de los equipos de baloncesto más excitante en Europa, entre 2005 y 2008. A él le fueron entregados los mandos de la nave verdinegra a la salida de Aíto, obró milagros en San Sebastián, luchó contra viento y marea en un club muy debilitado en todo lo extradeportivo como el Bilbao y de ahí salto al Baskonia.

Sin embargo, en Vitoria solo aguantó una temporada de subidas y bajadas y, sin que ello afectara a su caché, llegó al Barcelona peor gestionado desde los despachos que se recuerda. Lo abandonó en febrero con más derrotas que victorias entre Liga Endesa y Euroliga y su última experiencia ha sido el Cedevita, de donde salió en octubre de esta misma temporada.

Su llegada a Murcia es así todo un reto para su carrera. Es la primera que asume un equipo con la temporada en liza. Su prestigio europeo se mantiene pero no con el mismo brillo de hace dos años, y asumir las riendas de un equipo en descenso y tan por debajo de las expectativas no es nada fácil. De no salirle bien la aventura murciana, el caché de Alonso también podría verse afectado.