Encuentro dramático en el Palacio ante el Andorra Javi Juárez. / LV Aunque Juárez se ve «con fuerzas» para salir del atolladero, otro revés hoy sería inasumible para un UCAM en descenso EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA MURCIA Sábado, 26 enero 2019, 01:06

El pasado martes en la Champions League el UCAM certificaba la primera plaza de su grupo y se aseguraba el 'factor cancha' en las eliminatorias del 'playoff'. Sin embargo, tras una mala segunda parte, los pocos aficionados reunidos despidieron con pitos a su entrenador, en claro contraste con la frialdad con la que vivió el Palacio los cuarenta minutos de partido y, sobre todo, con el logro conseguido.

El motivo de tal desapego es la mala marcha del equipo en la Liga Endesa, su competición principal y en la que encadena seis derrotas seguidas, muchas de ellas de manera especialmente punzante, lo que hace que el partido de hoy no sea uno más. No lo es, principalmente, porque cada tropiezo pesa ya como una losa sobre un equipo que no esperaba verse en la delicada situación en que se encuentra.Por eso se tiene muy señalado a un Juárez que no da con la tecla y tiene a buena parte de la afición en contra, por lo que hoy se podría estar viendo su último partido en el banquillo murciano de acumular otra derrota.

Que el puesto de Juárez corra peligro es algo normal dado el penúltimo puesto de la clasificación en el que se encuentra el UCAM. Si se diera el caso de que una derrota ante el Andorra motivara su destitución, el técnico admitió ayer que «lo entendería, por supuesto. No tendría ningún problema si se pensase que lo mejor para el equipo es que hubiese un cambio en la figura del entrenador, porque lo que más me preocupa es que salgamos cuanto antes de esta situación», misión para la que Juárez se siente «con muchas fuerzas».

Aún está por ver si será el partido de hoy el detonante de un cambio, ya sea en la racha de resultados del equipo o de inquilino en el banquillo, pero lo que es seguro es que el morbo estará servido. Quien medirá las fuerzas del UCAM para este primordial compromiso no es otro que el Andorra de Ibon Navarro, predecesor de Juárez en Murcia y artífice del éxito de alcanzar la 'Final Four' de la pasada Champions League y de otros méritos como lograr la clasificación en la tabla -que no material- para la pasada Copa del Rey o terminar la temporada con el mismo número de victorias que derrotas (17-17). El año pasado, por cierto, también se enfrentó en la última semana de enero el UCAM a su anterior entrenador -Katsikaris, entonces en Tenerife-, con victoria local.

Piden apoyo

Dado lo crispado de algunos ánimos en la grada en las últimas citas, el agravio comparativo está servido si el UCAM sufre una de sus frecuentes desconexiones durante los partidos. En este sentido, a Alejandro Gómez le preocupa que desde la grada se digan «cosas que afectan al equipo durante el partido». El director general aseguró que «vamos a luchar por revertir esta situación porque el equipo tiene potencial», por lo que pide que esta noche «la afición esté a nuestro favor».

Sobre esta polémica generada acerca del apoyo de los aficionados, sometida a debate sobre todo a partir de la rueda de prensa de Sadiel Rojas de pocas semanas atrás en la que pedía que cesaran «los comentarios malintencionados», pero en la que también decía que «nos gustan las críticas constructivas», el propio Juárez se muestra más comprensivo. «Llevamos seis partidos seguidos perdidos, así que entiendo el enfado, y que lo muestren es su decisión», comenta Juárez. «La responsabilidad de como vamos no la tiene la afición, ni muchísimo menos, es más, nos ha ayudado muchas veces a ganar partidos y ya toca que les demos algo», añade.

Como el año pasado en Murcia, parece que a Ibon Navarro le ha costado encontrar la regularidad en su nuevo destino, pero después de algunas dudas en el primer tercio de la temporada, los del Principado parecen ir lanzados. Dominan en estos momentos su grupo del 'top 16' de la EuroCup y en la Liga Endesa están a un solo triunfo del 'playoff' después de haber ganado tres de sus últimos cuatro partidos.

Quinto mejor ataque de la Liga Endesa, una de las claves para que los de Juárez frenen este alto ritmo de juego será estar atentos al rebote en el ataque para frenar oportunidades de contragolpe a los del Principado. El UCAM es uno de los mejores equipos en el rebote ofensivo y el Andorra, el segundo peor en el defensivo, por lo que lo que ocurra bajo tableros puede marcar el devenir del encuentro.

En este ritmo que le interesa imprimir a los de Ibon Navarro es fundamental el eléctrico base Andrew Albicy, duda para el partido. Quien no estará seguro en el Andorra es David Jelínek.