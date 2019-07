Baloncesto Dusan Sakota, una estrella que llega del AEK para cerrar la plantilla del UCAM Dusan Sakota EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Sábado, 27 julio 2019, 01:38

Aunque Alejandro Gómez, director general del UCAM, había dejado caer que el último fichaje se estaba enquistando, la noticia saltaba ayer y suponía toda una sorpresa. Ya está casi hecho y se trata de toda una estrella. El portal 'Encestando' era el que adelantaba que el UCAM tenía muy cerca al ala-pívot Dusan Sakota (Belgrado, 1986), que también manejaba una oferta del Andorra de Ibon Navarro y, según ha podido saber este periódico, el acuerdo es total. Dusan Sakota vestirá la camiseta del equipo murciano, en el que es el mejor colofón posible a la plantilla 2019-20.

La noticia ha sido recibida con total sorpresa no solo en Murcia, sino también en Atenas. Sakota, que llevaba en el AEK desde 2014, equipo del que ha sido capitán, titular y líder en los últimos años de éxitos -campeón de Copa griega y Champions League en 2018 y de la Intercontinental en 2019-, deja a un conjunto con un ambiente enrarecido. Ya ha hecho saber a su entorno más cercano que Murcia es su destino. Sakota Abandona el AEK un día después de la marcha de Giannoulis Larentzakis, otro de los favoritos de la grada, y en plena crisis interna del equipo histórico del baloncesto heleno.

En este río revuelto, el UCAM ha pescado mejor que nadie, con Alejandro Gómez tomándole la delantera al Andorra en las últimas horas. Sakota, de 33 años y 2,10 metros de altura, es un jugador todavía con nivel para ser diferencial. Este mismo año, en la liga griega ha promediado 10,3 puntos y 11,4 de valoración por partido, con un interesante 41,2% de acierto en triples, números muy similares a los firmados en la Champions League, en la que encestó 11,9 tantos por noche. A pesar de su altura, es una amenaza constante desde la línea de tres puntos, desde donde también desborda dada su agilidad.

Pero lo que hace de Sakota un jugador diferente al resto es lo que no se ve en las estadísticas. El jugador, aunque nació en Serbia, ha sido internacional por Grecia, donde vive desde que tenía cuatro años. Pese a que no estará en la Copa del Mundo, es una garantía en los momentos más decisivos. Tiene carácter, visión, conocimiento del juego y un arsenal de intangibles de los que no se aprecian en el 'scouting'. En el UCAM, de hecho, ya conocen los quebraderos de cabeza que puede generar por la semifinal de Champions de hace un año, en la que Sakota ajustició a los murcianos con 15 puntos y un +14 para los suyos con él en pista en un partido que se decidió por una canasta (77-75). Alma de líder.

Una historia de superación

Además, Dusan Sakota lleva consigo el pedigrí de leyenda. Es hijo de Dragan Sakota, uno de los más legendarios entrenadores del continente europeo y maestro de Fotis Katsikaris en el pasado. También es de todos conocido en el baloncesto por su historia de superación: en 2010, un mal diagnóstico a una lesión menor condujo a un erróneo tratamiento que le produjo septicemia, entrando en coma por varios días. Su vida fue salvada, pero tardó más de un año en volver a jugar profesionalmente al baloncesto.