Baloncesto | UCAM Murcia Duelo directo por la salvación Sito Alonso, entrenador del UCAM. / Efe Un UCAM lanzado visita a un Fuenlabrada también en forma, al que superará si gana EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA Murcia Domingo, 31 marzo 2019, 09:29

No hay tregua. En las últimas semanas es una costumbre hablar de duelos directos por la permanencia y el de este mediodía en Fuenlabrada no lo es menos. Y es que la salvación va a estar muy cara. Los implicados por lograr el objetivo de mantenerse en la mejor liga doméstica de Europa realizan cambios en sus plantillas, el juego mejora a base de urgencias y las victorias que no llegaron en su momento parecen sumarse ahora.

Es también el caso del Fuenlabrada, rival de hoy y que, como el UCAM, se ha encontrado con una temporada en la que ha tenido que reconducir sus objetivos de partida por el de mantener la categoría.

Y nadie quiere decir adiós a la Liga Endesa. Y por probar que no quede. Hasta diecisiete han sido los jugadores inscritos por el Fuenlabrada en algún momento esta temporada, veinte si contamos los canteranos vinculados. Y tres sus entrenadores, cuatro si se incluye al asistente Josep María Raventós, que se hizo cargo del equipo en la jornada que medió entre la salida del Che García y la llegada de Jota Cuspinera, de vuelta en Fuenlabrada.

Bajo el mando de este último son cuatro los partidos que van en Fuenlabrada y la tendencia es como para ser optimista. Como Sito Alonso en el UCAM, en Fuenlabrada parecen haber dado con la tecla. Son muchos los puntos que acumulan los de Cuspinera. Así, junto al ataque de récord que está ofreciendo el UCAM últimamente, con 226 puntos en las últimas jornadas, prometen sobre el papel un duelo de muchos puntos. Si los murcianos son capaces de volver a combinar un ataque efectivo con la aguerrida defensa que tanto les está permitiendo correr, pueden tener muchas papeletas para llevarse el choque: el Fuenlabrada es el equipo que más puntos recibe por partido en la Liga Endesa -88,25-.

El UCAM ganó en la ida 75-65. Si el partido empieza de cara para los locales, que nadie dude de que buscarán el 'basket-average'. Si el UCAM vuelve a salir triunfante contra los del sur de Madrid, se pondrá por delante en la clasificación pese al empate en número de victorias.

Para lograrlo, «tendremos que estar a nuestro mejor nivel», avisa Sito Alonso. Uno de los culpables de esta mejoría fuenlabreña en las últimas jornadas es Rowland, que a sus 35 años está recuperando en su nuevo equipo el nivel que le llevó a ser uno de los americanos más codiciados de Europa. También Marko Popovic, con menos protagonismo que en otras temporadas dadas sus continuas lesiones, pero igual de experto.

Sin Lecomte

Muy a tener en cuenta Mitrovic, que ha dado un paso adelante para paliar la baja de un Tumba por el que aún no ha llegado un sustituto, y que en un gran momento de forma está recuperando su nivel de jugador de Euroliga. Enfrente, un ex del UCAM como Daniel Clark y un Kravstov con quien Mitrovic tendrá ventaja en ataque si juega de cara, pero con quien podría sufrir en defensa. Lecomte, fichaje de esta semana, aún no puede jugar.