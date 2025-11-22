La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sito, durante la última visita del UCAM al Barris Nord de Lleida. EFE

Duelo clave para el UCAM ante la otra gran revelación

El Lleida, con cuatro victorias, una menos que los de Sito, tampoco suele frecuentar la zona alta y su pabellón es de los más calientes

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

No es fácil jugar en Lleida. Hasta ahora, solo el líder Valencia ha sido capaz de ganar en el Barris Nord, el pabellón que ostenta, ... a día de hoy, el oficioso título de ser el que genera un ambiente más favorecedor para el local y, de manera diametralmente opuesta, hostil para el visitante. Es una de las grandes claves para volver a ver al equipo granate, que volvió a poner a Lleida en el mapa de la Liga Endesa el año pasado 19 después del anterior club, en posiciones más aventajadas de las que las quinielas podían prever para el grupo dirigido por Gerard Encuentra, que repite como técnico más joven de la competición a sus 35 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  9. 9 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Duelo clave para el UCAM ante la otra gran revelación

Duelo clave para el UCAM ante la otra gran revelación