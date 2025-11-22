Duelo clave para el UCAM ante la otra gran revelación

No es fácil jugar en Lleida. Hasta ahora, solo el líder Valencia ha sido capaz de ganar en el Barris Nord, el pabellón que ostenta, ... a día de hoy, el oficioso título de ser el que genera un ambiente más favorecedor para el local y, de manera diametralmente opuesta, hostil para el visitante. Es una de las grandes claves para volver a ver al equipo granate, que volvió a poner a Lleida en el mapa de la Liga Endesa el año pasado 19 después del anterior club, en posiciones más aventajadas de las que las quinielas podían prever para el grupo dirigido por Gerard Encuentra, que repite como técnico más joven de la competición a sus 35 años.

Sabe de la exigencia de jugar en el Barris Nord el UCAM, que perdió allí la pasada temporada 79-77 para cercenar buena parte de sus opciones de 'playoff', después de anotar solo 24 puntos en la primera parte, y también de la complejidad táctica de los de Encuentra. Así lo reconoce Sito Alonso, que, en la rueda de prensa prepartido, valoraba que «se parecen en muchas cosas nuestros dos equipos, a nivel técnico y táctico». Tanto es así que los dos han popularizado una situación que se extiende cada vez más en la Liga Endesa, una en la que un jugador exterior sube desde el primer punto de la zona hasta más allá del poste alto para poner un bloqueo indirecto al pívot, que este caiga un poco más separado de su mayor zona de influencia y, ahí, sorprender el jugador que bloqueaba con una rápida puerta atrás a hacia la canasta, por el espacio liberado, para asistencia del grande.

Duelo con aroma a Copa

Para continuar ambas pizarras afiladas en su camino a la Copa, no descolgarse pasa por ganar duelos directos entre equipos revelación como el de hoy. Y ambos llegan después de un desliz. El Breogán sorprendió el pasado domingo en el Palacio (83-96), pero el Lleida, en su visita al Manresa, también naufragó de manera inesperada (99-86), con un final de partido muy claro en favor de los del Bages.