Liga Endesa Las dudas de Todorovic terminan en Andorra Dejan Todorovic. / J. C. Caval/ AGM El serbio, que solo ha disputado diez minutos con el UCAM, no estaba dispuesto a bajarse la ficha ni a jugar para Sito EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Miércoles, 10 julio 2019, 01:33

Fue uno de los grandes fichajes de la Liga Endesa del pasado verano. Con 24 años y con licencia de cupo formado localmente, quedaba libre tras el descenso del Bilbao en la temporada de su explosión. Alero de gran proyección por edad, por capacidad atlética y por conocimiento de la Liga Endesa, Alejandro Gómez se adelantó a todos, incluidos equipos de fuera de España, para convertir a Dejan Todorovic en piedra angular del UCAM.

Pero, lo que mal empieza, mal acaba. En una pretemporada en la que el internacional serbio ilusionó, una triada en su rodilla izquierda le mantuvo ocho meses de baja hasta su reaparición en la penúltima jornada. Todorovic, que firmó un contrato de una temporada con opción a otra -ambas partes podrían romper sin más el acuerdo si no querían seguir juntas-, es ya nuevo jugador del Andorra de Ibon Navarro tras jugar solo diez minutos de competición oficial con el UCAM sin anotar canasta alguna.

Al club, sin embargo, no le ha pillado por sorpresa. Después de una temporada recuperándose, con todos los servicios del UCAM a su disposición, y que se puede considerar en blanco, el UCAM quería que Todorovic cobrara menos que esta temporada, pero el jugador no ha estado por la labor de rebajarse la ficha. Y no lo ha estado porque tampoco estaba convencido de jugar para Sito Alonso, como ya hiciera de 2014 a 2016 en Bilbao, rindiendo algo por debajo de lo esperado, especialmente en la segunda temporada.

Así y, dadas las dudas tanto económicas como deportivas del jugador, que no mostró especial predisposición a darse una segunda oportunidad con Sito, ocupando ahora un rol de mayor responsabilidad acorde con su también mayor madurez, el UCAM supo desde que se iniciaran hace meses las conversaciones que Dejan Todorovic prefería continuar su carrera lejos de Murcia.

Luz, a la espera del tanteo

En estos momentos, lo que más urge fichar al UCAM es jugadores formados en España. Su único cupo es Emi Cate, y le faltan por llenar tres huecos más. El segundo será el base brasileño Rafa Luz, de 27 años, formado en el Unicaja y con quien el acuerdo es total, pero el Andorra le ha incluido en el derecho de tanteo y no quiere dejarle escapar gratis.

El propio jugador ha elegido jugar en Murcia en lugar de en Andorra, por lo que no se espera que la operación requiera un gran esfuerzo económico, simplemente de una compensación. Antes de presentar en la ACB la oferta por Luz, el UCAM ha de asegurarse, mediante esta compensación, que el Andorra no igualará la oferta, movimiento que le retendría bajo las órdenes de Navarro la próxima temporada, como así quiso el club, que le ofreció una rechazada renovación.

Si la operación por Luz llegara a buen puerto, seguirían quedando dos espacios libres. Y los dos podrían ser renovaciones. El UCAM tantea el mercado para ver sus opciones antes de presentar la renovación a Edu Durán, con quien Sito quedó muy satisfecho. Con Radoncic y sus agentes continúan las conversaciones, pero primero ha de solucionar si su salida del Real Madrid, sea para ir al UCAM o a otro club, es por cesión o se produce tras rescindir la temporada que le queda con los blancos.