La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sander Raieste iniciando una posesión. Andrés Molina / AGM

Directo | UCAM Murcia CB - Manresa

El conjunto de Sito Alonso busca prolongar su buena racha en el Palacio y seguir en la parte alta de la clasificación

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:48

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  4. 4 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  5. 5 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  6. 6 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  7. 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
  8. 8 Prisión provisional para el nuevo detenido por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  9. 9

    Más autoridad para el profesor y mano dura contra los acosadores en la Región de Murcia
  10. 10

    La gripe aviar obliga a extremar la vigilancia en diez municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | UCAM Murcia CB - Manresa

Directo | UCAM Murcia CB - Manresa