Directo | UCAM Murcia - Lublin
El conjunto universitario quiere rezarcirse de su último partido en el Palacio con una victoria ante los polacos
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:22
20:41
Triple de Forrest. 12-13 a 4:27 de terminar el primer cuarto
20:41
Triple en contraataque de Pelczar. 9-13 a 4:40 de terminar el primer cuarto
20:40
Cate le fastidia la asistencia a Forrest, pero anota tras capturar su propio rebote ofensivo. 9-10 a 5:20 de terminar el primer cuarto
20:38
Lento Cate en el cambio defensivo con Mack. Falta en el triple del americano. Tres tiros libres que van dentro, fuera y dentro. 7-10 a 6:09 de terminar el primer cuarto
20:37
Tiros libres de Cate que van dentro. 7-8 a 6:29 de terminar el primer cuarto
