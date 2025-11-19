La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Emanuel Cate intentando meter el balón en la pista. Ros Caval / AGM

Directo | UCAM Murcia - Lublin

El conjunto universitario quiere rezarcirse de su último partido en el Palacio con una victoria ante los polacos

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:22

20:41

Triple de Forrest. 12-13 a 4:27 de terminar el primer cuarto

20:41

Triple en contraataque de Pelczar. 9-13 a 4:40 de terminar el primer cuarto

20:40

Cate le fastidia la asistencia a Forrest, pero anota tras capturar su propio rebote ofensivo. 9-10 a 5:20 de terminar el primer cuarto

20:38

Lento Cate en el cambio defensivo con Mack. Falta en el triple del americano. Tres tiros libres que van dentro, fuera y dentro. 7-10 a 6:09 de terminar el primer cuarto

20:37

Tiros libres de Cate que van dentro. 7-8 a 6:29 de terminar el primer cuarto

