Directo | UCAM Murcia CB - Breogán
El conjunto de Sito Alonso quiere seguir con su buena racha y mantenerse en la parte alta de la clasificación
Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:07
19:06
DeJulius, porque sí. Triplazo. 47-53
19:06
Falla Ennis una bandeja y Cook anota un triple. Cosas que alejan. 44-53 a 7' de terminar el tercer cuarto
19:05
No pitan un contacto claro en acción de tiro sobre DeJulius, pero Cacok recoge el balón para anotar. 44-50
19:04
Cook estrena al Breogán en la segunda parte. 42-50 a 8:35 de terminar el tercer cuarto
19:03
Canastón de DeJulius. 42-48 tras poco más de un minuto de tercer cuarto
19:02
Ennis pone los primeros puntos de la segunda parte. 40-48
18:46
DESCANSO | UCAM Murcia 38-48 Río Breogán
18:46
Una lástima el palmeo dentro de Aranitovic. 38-48, 9 segundos para el descanso
18:44
Segundo triple seguido de Nakic. El Palacio despierta. El UCAM baja de los diez de desventaja. 38-46. Tiempo muerto de Casimiro. 33,9 segundos para el descanso
18:43
Triple de Nakic. 35-46 a 56 segundos del decanso
18:43
Error de Diagne y canasta de Brankovic en la acción siguiente. 32-46
18:42
Palmea dentro un tiro fallado Diagne. 32-44 a 1:30 del descanso
18:41
Técnica a Sito Alonso. La buscó después de haber sido advertido y llevar un rato protestando al árbitro principal, Jordi Aliaga. Falla Kurucs el libre de la técnica. Cook mete los de la falta que originó la protesta. 30-44 a 2:09 del descanso
18:40
Fundamentos de Cook para anotar tras varias fintas y pivotes. 30-42 con la canasta posterior de DeJulius. 2:30 para del descanso
18:38
Grandísimo aro pasado con la izquierda de DeJulius... pero el UCAM sigue pecando de un pésimo balance defensivo. 2+1 de Dibba tres segundos después de la canasta universitario. El adicional va dentro. 28-40 a 3:26 del descanso
18:36
Brankovic, tras flirtear con los pasos. 26-37 a 4:23 del descanso
18:36
Triple de Ennis, que lleva siete puntos seguidos. 26-35 a 4:30 del descanso
18:35
Canasta de Russell tras bloqueo directo desde cuatro metros. 23-35
18:33
Recupera el UCAM, anota Ennis al contraataque y ya hay tiempo muerto de Casimiro. 23-33 a 5:08 de terminar el primer cuarto, solo 28 segundos después del de Sito
18:33
Salida de tiempo muerto con buena penetración de Ennis. 21-33
18:33
Pérdida de Ennis en un pase franco para canasta de Cate que no se da, corre el Breogán y Sito pide su tiempo muerto, quedándose sin más en esta primera parte. 19-33 a 5:36 del descanso
18:28
Rápido Forrest aprovechando el cambio defensivo. 19-31 a 6:50 del descanso
18:27
Otra bomba de Mavra sin apenas defensa y tras rebote ofensivo. No se ha puesto aún el traje de faena el UCAM. 17-31 a 7:50 del descanso
18:26
Pisando, así que vale dos puntos la canasta de Aranitovic. 17-29 a 8:35 del descanso
18:25
Fuerte Cate cerca del aro. 17-27 a 8:56 del descanso
18:25
Saque de fondo ofensivo con estrategia del Breogán para canasta de Apic. 15-27
18:20
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 15-25 Río Breogán
18:19
2+1 de Sant-Roos al poco de llegar al ataque y por motu propio. El adicional va fuera. 15-25 a 42,7 segundos de terminar el primer cuarto
18:18
Apic le anota el semigancho a Cate. 13-25, ya último minuto
18:18
Cate se quitó cuando tenía que aparecer y Mavra hasta se sorprendió de verse así de solo. 13-23 a 1:15 de terminar el primer cuarto. Primera ventaja de dos dígitos
18:15
Triplazo de Francis Alonso desde la esquina. Apenas necesita recibir el balón y ya está lanzando. 13-21. Tiempo muerto de Sito Alonso. 2:29 para terminar el primer cuarto
18:14
Buena acción individual de Forrest para estrenarse en los puntos. 13-18 a 2:50 de terminar el primer cuarto
18:14
Triplazo en la siguiente jugada y en apenas segundos de Cook. Velocísimo el Breogán. 11-18 a 3' de terminar el primer cuarto
18:13
Rozó los pasos, pero anotó Cate con mucha ventaja debajo del aro en el miss-match con Russell. 11-15
18:13
Brankovic con mucha ventaja contra Raieste en el centro de la zona. 9-15 a 4:20 de terminar el primer cuarto
18:10
Pase desde dentro hacia fuera de Ennis a Raieste para el triple. 9-13 a 4:45 de terminar el primer cuarto
18:09
Falla DeJulius al límite de la posesión y en un parpadeo estaba Kurucs terminando un contraataque en el otro lado. Dibba la palmeó dentro. 6-13 a 5:33 de terminar el primer cuarto
18:08
Excepcional pase de Russell después de cruzarse en la caída de Brankovic para que este la mate. 6-11 a 6' de terminar el primer cuarto
18:06
Triple de Nakic para aliviar esta prematura sequía. 6-9
18:06
Difícil canasta de Cook. 3-9 a 7:03 de terminar el primer cuarto
18:06
Más atinado el comienzo de partido del Breogán. Triplazo de Kurucs después de que le rebotara el balón de su propio triple fallado para el 3-7 tras dos minutos de partido
