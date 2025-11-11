Directo | UCAM Murcia CB - KK Bosna
El conjunto de Sito Alonso se juega el liderato de su grupo en el Palacio ante el equipo bosnio
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:21
21:12
Tiros libres ahora para Salic, también intentando palmear un rebote ofensivo. Dentro y fuera. 36-28 a 2:06 del descanso
21:11
Gran esfuerzo de López De la Torre intentando palmear un muy difícil rebote ofensivo. Saca falta de tiro. Sus libres van dentro. 36-27 a 2:18 del decanso
21:10
Tiros libres para Sant-Roos. Falla y mete. 34-27 a 2:46 del descanso
21:09
Le tocan el balón a Ennis, pero se las apaña para pasar a DeJulius con un toque para su triple desde la esquina. Anota rápido Delalic. 33-27 a 3' del descanso
21:05
Buena breva la que ha metido West. 30-25 a 5' del descanso
21:04
Dejan el tiro a Cate desde cuatro metros y lo mete. 30-22 a 5:25 del descanso
21:02
Buena canasta de Kovacevic tras tiempo muerto y buena defensa del Bosna después. 28-22 a 6:34 del descanso
20:59
Penetración por línea de fondo de Raieste que culmina con mate. No falla a su cita con las alturas. Tiempo muerto de Pasalic. 28-20 a 7:23 del descanso
20:58
Rebote ofensivo de Cate, que saca fuera y se convierte en triple de Dani García. 26-20 a menos de 8' para el descanso
20:57
Tercer rebote ofensivo de Diagne, que lo convierte en canasta. 23-20
20:57
Pérdida en primera línea que regala una canasta a placer a Atic en el otro lado. 21-20 a 8:55 del descanso
20:55
Young, en semigancho a la media vuelta para anotar la primera del segundo cuarto. 21-18
20:54
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 21-16 KK Bosna BH Telecom
20:51
Triple de Radebaugh al contraataque después de un mal tiro del Bosna al límite de los 24 segundos de posesión. Tiempo muerto de Pasalic. 21-16 a 19,4 segundos de terminar el primer cuarto
20:49
Dos tiros libres para Diagne después de capturar un rebote ofensivo. Sus tiros libres van dentro y fuera, pero el rebote de este fallo es de Raieste y va dentro. 18-16 a 1:11 de terminar el primer cuarto
20:45
Hicks se apunta el primero en su cuenta particular desde la línea de tres. Sigue remando el conjunto murciano ante el KK Bosna, que está cuajando un inicio de partido muy serio. 12-14 en el marcador para los de Sarajevo.
20:41
Para el partido de hoy se han quedado fuera de la convocatoria Michael Forrest y Will Falk. Dani García y Rubén López de la Torre entran en su lugar.
20:40
Toni Nakic anota el primero de los triples para los murcianos. El conjunto bosnio no falla en ataque. 9-10 abajo los de Sito Alonso.
20:39
Si el conjunto de Sito Alonso vence esta noche en el Palacio de los Deportes de Murcia, será equipo del 'top 16' de la FIBA Europe Cup. El liderato del grupo y avanzar de ronda, en juego en el parqué.
20:38
Bomba de Devontae Cacok para frenar un parcial de 0-7 para el Bosna. 6-7 marca el luminoso.
20:37
Los universitarios, con DeJulius, Ennis, Sant-Roos, Cacok y Nakic en pista, pierden 4-5 ante el cuadro bosnio. Los primeros puntos de los murcianos fueron obra de Dylan Ennis.
20:34
¡Buenas tardes! Arrancó el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia entre el UCAM Murcia-KK Bosna.
