Directo | UCAM Murcia - Baskonia
El equipo universitario quiere resarcirse de su derrota en Europa con una victoria en casa ante un rival directo
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:44
12:58
Rebote ofensivo y mate en la misma acción de Diallo, en contraataque rival propiciado por robo de Kurucs. 32-25 a 7:50 de terminar el primer cuarto
12:56
Frenazo de Sant-Roos para suspensión de dos puntos. Tiempo muerto de Galbiati. 32-23 a 8:29 del descanso
12:55
Movimientos de pívot de Cate al poste bajo. 30-23
12:55
Espectacular escorzo de Simmons en el aire para anotar la primera visitante del segundo cuarto. 28-23
12:54
Forrest buscaba el pase y encontró una canasta. 28-21
12:50
FINAL del primer cuarto | UCAM Murcia 26-21 Baskonia
12:50
Triplazo de Forrest. 26-21
12:50
La primera de Kurucs al poste bajo. 23-21 a 42 segundos de terminar el primer cuarto
12:49
Nuevos tiros libres para Forrest. Fuera y dentro. 23-19 a 1:05 de terminar el primer cuarto
12:48
Floja defensa de Cate a la penetración del pequeño Nowell. Sito le pide algo a Cacok para cuando vuelva. 22-19 a 1:20 de terminar el primer cuarto
12:47
Liberan el triple a Sant-Roos y lo aprovecha. 22-17 a 2:25 de terminar el primer cuarto
12:46
Falta clara de Falk que desata la ira de Sito por no haber sido sancionada una falta sobre el sueco en el ataque anterior. Ambos entrenadores, descontentos con el criterio. Nowell anota los dos libres, el UCAM está en bonus. 19-17 a 2:43 de terminar el primer cuarto
12:44
Tiros libres para Forrest. Dentro los dos. 19-15 a 3:40 de terminar el primer cuarto
12:44
Sedekerskis, en tercera oportunidad. 17-15 a 3:50 de terminar el primer cuarto
12:43
DeJulius, tras buena asistencia de Cacok. 17-13 a 4:24 de terminar el primer cuarto
12:42
Galbiati se queja del bajo criterio para las faltas. Luwawu-Cabarrot anota sus primeros puntos de la mañana. 15-13
12:40
Triple de Raieste. 15-11
12:40
Espectacular aro pasado de Nowell. 12-11 a 5:35 de terminar el primer cuarto
12:39
Corte de UCLA de DeJulius con Raieste y Cacok para canasta del base. 12-9 a 6' de terminar el primer cuarto
12:38
Primeros puntos para Cacok. 10-9
12:38
Pick and roll entre Simmons y Diakité para dos puntos del segundo que ponen por delante al Baskonia. 8-9 tras tres minutos
12:37
2+1 de Simmons, sus primeros puntos en la Liga Endesa, tras asistencia de Kurucs. El libre va dentro. 8-7 a 7:34 de terminar el primer cuarto
12:36
Triple de DeJulius. 8-4 a 7:46 de terminar el primer cuarto
12:36
Diallo anota en penetración. 5-4 tras dos minutos de juego
12:35
Nakic lanza su tercer triple en minuto y medio, este al límite de la posesión de 24 segundos, es objeto de falta por parte de Diallo y tiene tres tiros libres. Dentro, dentro y fuera. 5-2
12:34
El UCAM busca repetir resultado, no lo encuentra, y en el siguiente ataque por rebote ofensivo pierde el balón para primera canasta baskonista con mate de Villar al contraataque. 3-2
12:34
Triple de Nakic en la primera acción universitaria. 3-0
12:33
¡Balón al aire!
