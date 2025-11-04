La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Michael Forrest, con el balón en el partido ante KK Bosna. FIBA

Directo | Rilski - UCAM Murcia

El conjunto de Sito Alonso quiere encarrilar la clasificación a la siguiente ronda de la Europe Cup venciendo en Bulgaria

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:27

17:36

Fuerte canasta de Bachkov contra Hicks, que hace falta sin evitar la canasta. Adicional dentro. 7-7 a 6:59 de terminar el primer cuarto

17:35

Comparte el balón el UCAM y DeJulius termina penetrando con fuerza para canasta con la izquierda. 4-7 tras tres minutos

17:33

A la tercera entró el triple de Hicks. Llegó en jugada de cuarta oportunidad. 4-5 tras dos minutos de juego

17:32

Stokes también encesta en su primer balón. 4-2 pasado un minuto de juego

17:32

Anotó Thomas en la primera del Rilski, que ganó el salto inicial, y DeJulius la del UCAM. 2-2

17:31

¡Balón al aire!

Actualización disponible

