Directo | Rilski - UCAM Murcia
El conjunto de Sito Alonso quiere encarrilar la clasificación a la siguiente ronda de la Europe Cup venciendo en Bulgaria
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:27
17:36
Fuerte canasta de Bachkov contra Hicks, que hace falta sin evitar la canasta. Adicional dentro. 7-7 a 6:59 de terminar el primer cuarto
17:35
Comparte el balón el UCAM y DeJulius termina penetrando con fuerza para canasta con la izquierda. 4-7 tras tres minutos
17:33
A la tercera entró el triple de Hicks. Llegó en jugada de cuarta oportunidad. 4-5 tras dos minutos de juego
17:32
Stokes también encesta en su primer balón. 4-2 pasado un minuto de juego
17:32
Anotó Thomas en la primera del Rilski, que ganó el salto inicial, y DeJulius la del UCAM. 2-2
17:31
¡Balón al aire!
