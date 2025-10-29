Directo | PGE Start Lublin - UCAM Murcia
El equipo de Sito Alonso busca la segunda victoria en la Fiba Europe Cup
Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:58
19:06
Buenos minutos de Cate. Canasta, robo y contraataque que termina Raieste gracias a la mano de Cate. Tiempo muerto del Lublin. 46-42 a 2:33 del descanso
19:05
Balón colgado para Mack, que anota debajo de canasta. Responde Radebaugh en un visto y no visto. 46-38 a 3:12 del descanso
19:04
Pizarra de Sito para el 2+1 de Cate. El tiro libre va dentro. 44-36 a 3:46 del descanso
19:02
Le roban un rebote de las manos a De la Torre, a Sito se le llevan los demonios y, en la transición, Hawkins vuelve a poner dos dígitos de diferencia. Tiempo muerto de Sito. 44-33 a 3:59 del descanso
19:01
Step-back de Griffin para el 42-33 a 4:22 del descanso
19:01
Buen tiro de Cate desde los cinco metros. 40-33
19:00
Tiros libres para Wright que siguen abriendo brecha para los polacos de nuevo. Del 31-29 al 40-31 a 5:10 del descanso
18:58
Triplazo de Hawkins. 38-31 a 5:39 del descanso
18:58
Raieste palmea dentro una bandeja fallada por Forrest al contraataque. 35-31 a 6:01 del descanso
18:57
Dos tiros libres de Hawkins mantienen a raya el empuje murciano. 35-29 a 6:42 del descanso
-
