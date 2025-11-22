Directo | Lleida - UCAM Murcia CB
El equipo de Sito Alonso quiere resarcirse de su última derrota liguera ante la otra revelación de la competición
Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:06
19:07
Canasta de Agada tras reverso. 36-61 a 6:18 de terminar el tercer cuarto
19:06
¡Quinto triple de Ennis! ¡Son ya 5/5! 34-61 y nueva máxima diferencia a 8:20 de terminar el tercer cuarto
19:05
2+1 de Agada, que falla el adicional. 34-58
19:04
Tres tiros libres para Nakic. Mete, falla y mete para igualar la máxima diferencia. +26. 32-58 a 8:49 de terminar el tercer cuarto
19:03
Anota Ennis la primera de la segunda parte para otra máxima, pero responde rápido Batemon. 32-56
18:46
DESCANSO | Hiopos Lleida 30-54 UCAM Murcia
18:46
¡Otro triple! ¡Hicks! 30-54, 30 segundos
18:46
¡Y otra máxima diferencia! ¡Triple de Radebaugh! 30-51 a 50 segundos de terminar el primer tiempo
18:45
Anota rápido Zoriks esta vez. 30-48
18:45
Dos tiros libres para Forrest. Van dentro, así que hay nueva máxima ventaja. 20 puntos. 28-48 a 1:17 del descanso
18:43
Tiros libres para Ennis con el Lleida en bonus. Van dentro. 28-46 a 1:51 del descanso
18:41
Triple de Paulí en segunda oportunidad. 28-44 a 2:40 del descanso
18:41
¡Cuatro triple de Ennis! ¡Cuatro de cuatro! 25-44 a 3:08 del descanso
18:40
Movió de lujo el UCAM. De lujo. Renunciando a tiros buenos por otros mejores. Triplazo de Nakic. 25-41. Máxima diferencia. Tiempo muerto de Encuentra. 3:47 para el descanso
18:38
Tiros libres para Diagne, el del Lleida. Dentro y fuera. 25-38 a 4:04 del descanso
18:37
Triplazo porque yo lo valgo de Ennis. El tercero sin fallo. 24-38 a 4:22 del descanso
18:35
Tiros libres para Paulí. Van dentro. 24-35 a 5:11 de terminar el primer cuarto
18:35
Gran salida de tiempo muerto del UCAM con pick and roll entre DeJulius y Nakic para bandeja liberado del croata. 22-35
18:32
Tiempo muerto a 5:34 del descanso. Lo pide Sito Alonso. Ahora mismo, el parcial del segundo cuarto es de solo 4-2. 22-33
18:29
Otra de Agada, ahora por fabricación propia. 22-33 a 7:34 del descanso
18:28
Error muy evitable de Sant-Roos en el saque de fondo para robo de Agada en primera línea y bandeja. Regalo ahora del Lleida, canasta del palomero Sant-Roos. 20-33 a 7:50 del descanso
18:26
Dos faltas seguidas tontísimas de Cacok en solo 39 segundos de segundo cuarto
18:21
Madre mía, qué pollo es Hicks en defensa. Segunda falta, tiros libres para un Lleida en bonus. Tiros libres dentro de Shurna. 18-31, 6,4 segundos para terminar el cuarto
18:21
¡Triple de Hicks! Séptimo del UCAM. 16-31 a 15 segundos de acabar el primer cuarto
18:20
Gran movimiento de balón del UCAM para triple desde la esquina de Radebaugh al límite del reloj. Un minuto para terminar el primer cuarto. 16-28
18:19
Tiros libres para Agada. Falla y mete. 16-25 a 1:23 de terminar el primer cuarto
18:17
Buena penetración a izquierdas de Forrest jugando con los tiempos. 15-25, vuelve el +10 a 2' de terminar el primer periodo
18:17
Parecía no haberse enterado Cate del reloj de posesión, pero se dio tiempo a cuenta para anotar desde el primer punto de la zona. 15-23 a 2:30 de terminar el primer cuarto
18:14
Mucha clase de Nakic para anotar al límite del reloj de posesión. Krutwig en el otro aro. 15-21 a 3:45 de terminar el primer cuarto
18:13
Dos tiros libres para Paulí. Dentro los dos. 13-19 a 4:27 de terminar el primer cuarto. Parcial de 6-0 tras el tiempo muerto local
18:12
Se frena Paulí, finta el pase y anota a una mano. 11-19 a menos de 5' para terminar el primer cuarto
18:11
Arriesgado triple de Jiménez que va dentro y da aire al Lleida. 9-19 a 5:22 de terminar el primer cuarto
18:09
Recuperación, contraataque y... ¡otro triple de Ennis desde el mismo sitio! Ahora sí, tiempo muerto de Encuentra. 6-19 a 5:34 de terminar el primer cuarto
18:08
DeJulius percute, libera a Raieste y este da el pase extra a Ennis para el triple y la primera diferencia de dos dígitos. 6-16
18:07
Palmeo de Diagne a lo que iba a ser en cualquier caso canasta de Batemon. 6-13 a 6:20 de terminar el primer cuarto
18:07
¡Tercer triple de DeJulius! 4-13
18:06
Tiros libres para Raieste. Mete los dos. 4-10 a 7:02 de terminar el primer cuarto
18:06
Tarda en anotar la primera en Lleida por obra de Diagne, pero enseguida Millán Jiménez anota al contraataque para el 4-8
18:05
Dos pérdidas del Lleida y dos triples de DeJulius en el minuto siguiente. Gran inicio murciano. 0-8 tras dos minutos de juego
18:05
Palmea Cacok dentro el fallo de Raieste para los primeros puntos del partido. 0-2
18:04
¡Balón al aire!
