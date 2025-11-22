La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sander Raieste lanzando un tiro libre. BCL

Directo | Lleida - UCAM Murcia CB

El equipo de Sito Alonso quiere resarcirse de su última derrota liguera ante la otra revelación de la competición

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:06

19:07

Canasta de Agada tras reverso. 36-61 a 6:18 de terminar el tercer cuarto

19:06

¡Quinto triple de Ennis! ¡Son ya 5/5! 34-61 y nueva máxima diferencia a 8:20 de terminar el tercer cuarto

19:05

2+1 de Agada, que falla el adicional. 34-58

19:04

Tres tiros libres para Nakic. Mete, falla y mete para igualar la máxima diferencia. +26. 32-58 a 8:49 de terminar el tercer cuarto

19:03

Anota Ennis la primera de la segunda parte para otra máxima, pero responde rápido Batemon. 32-56

18:46

DESCANSO | Hiopos Lleida 30-54 UCAM Murcia

18:46

¡Otro triple! ¡Hicks! 30-54, 30 segundos

18:46

¡Y otra máxima diferencia! ¡Triple de Radebaugh! 30-51 a 50 segundos de terminar el primer tiempo

18:45

Anota rápido Zoriks esta vez. 30-48

18:45

Dos tiros libres para Forrest. Van dentro, así que hay nueva máxima ventaja. 20 puntos. 28-48 a 1:17 del descanso

18:43

Tiros libres para Ennis con el Lleida en bonus. Van dentro. 28-46 a 1:51 del descanso

18:41

Triple de Paulí en segunda oportunidad. 28-44 a 2:40 del descanso

18:41

¡Cuatro triple de Ennis! ¡Cuatro de cuatro! 25-44 a 3:08 del descanso

18:40

Movió de lujo el UCAM. De lujo. Renunciando a tiros buenos por otros mejores. Triplazo de Nakic. 25-41. Máxima diferencia. Tiempo muerto de Encuentra. 3:47 para el descanso

18:38

Tiros libres para Diagne, el del Lleida. Dentro y fuera. 25-38 a 4:04 del descanso

18:37

Triplazo porque yo lo valgo de Ennis. El tercero sin fallo. 24-38 a 4:22 del descanso

18:35

Tiros libres para Paulí. Van dentro. 24-35 a 5:11 de terminar el primer cuarto

18:35

Gran salida de tiempo muerto del UCAM con pick and roll entre DeJulius y Nakic para bandeja liberado del croata. 22-35

18:32

Tiempo muerto a 5:34 del descanso. Lo pide Sito Alonso. Ahora mismo, el parcial del segundo cuarto es de solo 4-2. 22-33

18:29

Otra de Agada, ahora por fabricación propia. 22-33 a 7:34 del descanso

18:28

Error muy evitable de Sant-Roos en el saque de fondo para robo de Agada en primera línea y bandeja. Regalo ahora del Lleida, canasta del palomero Sant-Roos. 20-33 a 7:50 del descanso

18:26

Dos faltas seguidas tontísimas de Cacok en solo 39 segundos de segundo cuarto

18:21

Madre mía, qué pollo es Hicks en defensa. Segunda falta, tiros libres para un Lleida en bonus. Tiros libres dentro de Shurna. 18-31, 6,4 segundos para terminar el cuarto

18:21

¡Triple de Hicks! Séptimo del UCAM. 16-31 a 15 segundos de acabar el primer cuarto

18:20

Gran movimiento de balón del UCAM para triple desde la esquina de Radebaugh al límite del reloj. Un minuto para terminar el primer cuarto. 16-28

18:19

Tiros libres para Agada. Falla y mete. 16-25 a 1:23 de terminar el primer cuarto

18:17

Buena penetración a izquierdas de Forrest jugando con los tiempos. 15-25, vuelve el +10 a 2' de terminar el primer periodo

18:17

Parecía no haberse enterado Cate del reloj de posesión, pero se dio tiempo a cuenta para anotar desde el primer punto de la zona. 15-23 a 2:30 de terminar el primer cuarto

18:14

Mucha clase de Nakic para anotar al límite del reloj de posesión. Krutwig en el otro aro. 15-21 a 3:45 de terminar el primer cuarto

18:13

Dos tiros libres para Paulí. Dentro los dos. 13-19 a 4:27 de terminar el primer cuarto. Parcial de 6-0 tras el tiempo muerto local

18:12

Se frena Paulí, finta el pase y anota a una mano. 11-19 a menos de 5' para terminar el primer cuarto

18:11

Arriesgado triple de Jiménez que va dentro y da aire al Lleida. 9-19 a 5:22 de terminar el primer cuarto

18:09

Recuperación, contraataque y... ¡otro triple de Ennis desde el mismo sitio! Ahora sí, tiempo muerto de Encuentra. 6-19 a 5:34 de terminar el primer cuarto

18:08

DeJulius percute, libera a Raieste y este da el pase extra a Ennis para el triple y la primera diferencia de dos dígitos. 6-16

18:07

Palmeo de Diagne a lo que iba a ser en cualquier caso canasta de Batemon. 6-13 a 6:20 de terminar el primer cuarto

18:07

¡Tercer triple de DeJulius! 4-13

18:06

Tiros libres para Raieste. Mete los dos. 4-10 a 7:02 de terminar el primer cuarto

18:06

Tarda en anotar la primera en Lleida por obra de Diagne, pero enseguida Millán Jiménez anota al contraataque para el 4-8

18:05

Dos pérdidas del Lleida y dos triples de DeJulius en el minuto siguiente. Gran inicio murciano. 0-8 tras dos minutos de juego

18:05

Palmea Cacok dentro el fallo de Raieste para los primeros puntos del partido. 0-2

18:04

¡Balón al aire!

Actualización disponible

