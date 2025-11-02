Directo | Barcelona - UCAM Murcia
El conjunto de Sito Alonso quiere seguir enganchado a la parte alta de la clasificación en una de las pistas más complicadas de la competición
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:01
17:55
DESCANSO | Barça 42-56 UCAM Murcia
17:52
Tapona Parra a Cate, pero recoge el balón para que Forrest ataque rápido y anota sobre la bocina de posesión. 42-56, último minuto de la primera parte
17:52
Falta muy de novato de Hicks ahora en el tiro difícil de Brizuela. Dos tiros libres. Fuera y dentro. 42-54 a 1:12 del descanso
17:51
Triple de Brizuela. 41-54 a 1:35 del descanso
17:49
¡Ennis para Cacok y mate! 38-54 a 2:30 del descanso
17:49
¡Tercer triple de Hicks! 38-52 a 2:57 del descanso
17:48
Más tiros libres para Shengelia. Dentro los dos. 38-49 a 3:10 del descanso
17:47
Necesita canasta de talento de DeJulius. 36-49 a 3:20 del descanso
17:47
Otra de Fall desde la media distancia. 36-47 a 3:30 del descanso
17:46
Se la quitan a Cacok antes de que pudiera cazarla y comete antideportiva. Shengelia mete los dos. 34-47 a 4:07 del descanso. Balón para el Barça
17:45
¡Triple de Raieste! 29-47. Contesta igual Brizuela. 32-47 a 4:30 del descanso
17:44
Desde el poste alto Fall. Dentro. 29-44 a 4:50 del descanso
17:43
Tiros libres para Shengelia. Van dentro y fuera. 27-44
17:41
Primer tiempo muerto de Sito Alonso a 5:13 del descanso. 26-44
17:40
Y otra asistencia más de Ennis para Cacok. 26-44 a 5:40 del descanso
17:40
Punter le saca un 2+1 de muchísimo talento a Ennis, buscando él el contacto. El adicional va dentro. 26-42 a 6:04 del descanso
17:37
Se la hace Shengelia en el poste bajo a Hicks. 23-42 a 7:40 del descanso
17:36
Falla el Barça, ataca rápido el UCAM y ¡triple de Nakic! 21-42, tiempo muerto de Peñarroya. Agotados. 7:57 para el descanso
17:35
Otra vez tres tiros libres seguidos para Forrest. Uno por técnica. Dentro, dentro y fuera. 21-39
17:32
Peñarroya la buscaba y ya la tiene. Técnica para él también. Madre mía este Barça
17:32
Madre mía, Vesely. No se puede ser tan pringao habiéndolo ganado prácticamente todo. Técnica por buscar encararse a un Cate que pasa de él... y otra por tirarle el balón al árbitro. Expulsado
17:31
Triple de Marcos. 21-37 a 8:50 del descanso
17:31
Anota Juani Marcos desde media distancia... ¡y contesta Forrest con un triple! 18-37
17:26
FINAL del primer cuarto | FC Barcelona 16-34 UCAM Murcia
17:26
Otra vez falta sobre Forrest en un triple al límite, este sobre el del reloj del primer cuarto. Muy protestada en el Palau. Otros tres tiros libres que van dentro. 16-34, 0,8 segundos para terminar el primer cuarto
17:24
Canastón de Punter. 16-31 a 7 segundos de terminar el primer cuarto
17:24
Triplazo de Nakic a pies parados. ¿Qué hacen en el Barça ayudando desde el lado fuerte! 14-31 a 20 segundos de terminar el primer cuarto
17:23
Se atascó mucho el ataque del UCAM, pero Cale cometió una tontería haciendo falta a Forrest en un triple sobre la bocina de posesión. Tres tiros libres. Dentro todos. 14-28 a 50 segundos de terminar el primer cuarto
17:21
Tiros libres para Shengelia. Van dentro. 14-25 a 1:20 de terminar el primer cuarto
17:16
La mete Vesely desde seis metros. 12-25
17:16
Esta vez sí. La mete Forrest desde el codo de la zona. 10-25 a menos de 3' de terminar el primer cuarto
17:14
Quinta asistencia de Ennis para Cacok. 10-23 a 3:40 de terminar el primer cuarto
17:14
Espectacular pase picado a una mano de Ennis a Cacok después de hacer un 'ghost' (finta de bloqueo directo y continuación). 2+1 del jamaicano. Falla el libre. 10-21 a 3:57 de terminar el primer cuarto. Máxima ventaja
17:12
Otra de Cacok desde el centro de la zona, con pase de Ennis. 10-19
17:11
¡Triple de Raieste! Primera diferencia de dos dígitos. Dura un suspiro con el triple de Parra. 10-17 a 5:20 de terminar el primer cuarto
17:11
Los libres son ahora para Cacok, que mete los dos. 5-14. Responde rápido Willy. 7-14 a 5:50 de terminar el primer cuarto
17:09
Tiros libres para Parra, que falla y mete. 5-12 a 6:19 de terminar el primer cuarto
17:07
Muy desacomplejado el juego del UCAM, buscando tirar desde fuera rápido, penetrar con fuerza o atacar el rebote ofensivo
17:07
¡Qué gran arranque del UCAM en el Palau! 4-12 tras algo más de tres minutos, cuando Peñarroya ha de pedir tiempo muerto ante la que se la está viniendo
-
