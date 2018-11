Directo | Anwil Wloclawek-UCAM Murcia

laverdad.es

Canastón de talentazo y personalidad de Doyle sobre la bocina del segundo cuarto. Bronca entre Urtasun y Juárez mientras se van a los vestuarios. Duras reprimendas del entrenador cuando alguien se salta mínimamente la orden, no es la primera que se ve esta temporada y no son formas. Urtasun no es de saltar por saltar