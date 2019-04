BALONCESTO Difícil rival, difícil momento Lecomte podrá debutar hoy en el Palacio. / Javier Carrión / AGM El UCAM recibe al Baskonia pegado a la zona de descenso tras caer en Fuenlabrada EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA. Domingo, 7 abril 2019, 08:40

Aunque el UCAM tomara algo de aire tras sus dos victorias seguida con más de 110 puntos, la realidad es que la lucha por la salvación no va a dar respiro alguno hasta el final. En una jornada pueden cambiar mucho las sensaciones y la derrota de la semana pasada en Fuenlabrada unida a la sorprendente victoria del Breogán en Badalona, lo complica todo aún más. No solo no se dio caza al equipo madrileño, sino que los gallegos se dieron un subidón de adrenalina con uno de esos triunfos que no entran en las quinielas. Esta semana, si los de Lugo vuelven a repetir la heroica derrotando al Barça y el UCAM no se hace fuerte en el Palacio, serán los murcianos quienes ocupen puestos de descenso.

Quien debutará hoy en el bando murciano será el base Manu Lecomte, quien ocupa el puesto del saliente Edu Durán. No será el debut más plácido, pues quien visita el Palacio es el Baskonia. El equipo dirigido por Velimir Perasovic llega a Murcia en un buen momento de forma tras clasificarse para las eliminatorias europeas cuando su temporada se había puesto muy cuesta arriba, con cambio de entrenador incluido. La semana pasada recuperó, después de tres meses en el dique seco, a Tornike Shengelia, uno de los mejores ala-pívots de Europa y candidato al 'MVP' de esta temporada en la Liga Endesa hasta su lesión en la rodilla.

La vuelta de Shengelia es un añadido más a un juego interior de muchos centímetros y kilos, y que pondrá a prueba uno de los déficits más señalados del UCAM, su capacidad reboteadora defensiva y la defensa de la pintura, desde donde el Fuenlabrada mató el partido siete días atrás. Vincent Poirier (2,13), demandado a este y el otro lado del Atlántico, Ilimane Diop (2,10) y Johannes Voigtmann (2,11) son tres jugadores que supondrán un mayúsculo desafío para los Mitrovic (2,04), Cate (2,04) y Rudez (2,05).

El que menos encaja

No solo los pívots murcianos serán sometidos a examen, también será interesante comprobar cómo se las arregla el nuevo ataque murciano, con un desencadenado Booker a la cabeza, que este mediodía se las verá ante el equipo que menos puntos recibe, apenas 73,12 por partido. El UCAM, que ha anotado 116, 110 y 93 puntos en los últimos tres partidos, estará obligado a moverse en baremos más 'reales', por lo que la exigencia que presenta el partido es máxima, por rival y por urgencia, y Sito Alonso ya avisa de que «para ganar al Baskonia hay que hacer muchas cosas muy bien durante mucho tiempo». Lo sabe bien el técnico, quien dirigió a los vitorianos durante la temporada 2016-17, alcanzando las semifinales de la Liga Endesa y los cuartos de la Euroliga.

Un ojo en Rojas

La atención estará puesta hoy en la figura de Rojas desde el primer momento en que el alero se disponga a ingresar en la pista, pues esta semana, a raíz de «tres faltas en ataque sobre Rojas que no se pitan» la jornada anterior en Fuenlabrada, Alejandro Gómez ha denunciado el trato desigual que, a su juicio, sufre el capitán. «Tenemos que plantearnos la posibilidad de que Rojas juegue en otra competición la próxima temporada», llegó incluso a declarar esta semana el director general del club, que también dio un toque a la afición para que Rojas se sienta arropado en Murcia.