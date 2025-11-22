Día grande en el MAMBA con homenaje a Carlos Cabezas El ex del equipo universitario participa en el torneo murciano, el más grande de Europa, en uno de los conjuntos de veteranos del Unicaja

Emilio Sánchez-Bolea Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:34

Campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2009 con una generación de baloncestistas irrepetible, aquella que marcó un antes y un después con aquel Mundial junior de Lisboa en 1999 para ser siempre reconocida como la de los 'juniors de oro', Carlos Cabezas siempre sintió atracción por esos momentos finales en que todo se tensa más, el ambiente sube decibelios y grados al unísono y el balón arde. «Momentos calientes, momentos Cabezas», se repetía a sí mismo este base marbellí que jugó entre 2014 y 2016 en un UCAM al que aupó a su primera clasificación a un 'playoff' al que puso el sello una agónica canasta suya, la que recoge la fotografía de este artículo.

Último de los 'juniors de oro' en finalizar su carrera profesional, el ahora empresario y embajador del Unicaja, no se separa de la pelota naranja. Como su padre, es miembro de los equipos de veteranos del Unicaja, que este fin de semana participan en el MAMBA, que desarrolla, desde ayer, su novena edición.

De manera paralela al evento, Cabezas vivirá hoy a las 12.00 un homenaje a su figura, iniciativa de la Fundación Decyde, con el empresario Fernando Zaplana a la cabeza, misma organización de un MAMBA que es ya el torneo de baloncesto de veteranos más grande de Europa, con ADN 100% regional.

