La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabezas, ante su canasta más importante en el UCAM. J. CARRIÓN / AGM

Día grande en el MAMBA con homenaje a Carlos Cabezas

El ex del equipo universitario participa en el torneo murciano, el más grande de Europa, en uno de los conjuntos de veteranos del Unicaja

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

Campeón del mundo en 2006 y de Europa en 2009 con una generación de baloncestistas irrepetible, aquella que marcó un antes y un después con aquel Mundial junior de Lisboa en 1999 para ser siempre reconocida como la de los 'juniors de oro', Carlos Cabezas siempre sintió atracción por esos momentos finales en que todo se tensa más, el ambiente sube decibelios y grados al unísono y el balón arde. «Momentos calientes, momentos Cabezas», se repetía a sí mismo este base marbellí que jugó entre 2014 y 2016 en un UCAM al que aupó a su primera clasificación a un 'playoff' al que puso el sello una agónica canasta suya, la que recoge la fotografía de este artículo.

En activo

Último de los 'juniors de oro' en finalizar su carrera profesional, el ahora empresario y embajador del Unicaja, no se separa de la pelota naranja. Como su padre, es miembro de los equipos de veteranos del Unicaja, que este fin de semana participan en el MAMBA, que desarrolla, desde ayer, su novena edición.

De manera paralela al evento, Cabezas vivirá hoy a las 12.00 un homenaje a su figura, iniciativa de la Fundación Decyde, con el empresario Fernando Zaplana a la cabeza, misma organización de un MAMBA que es ya el torneo de baloncesto de veteranos más grande de Europa, con ADN 100% regional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  8. 8

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas
  9. 9 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Día grande en el MAMBA con homenaje a Carlos Cabezas

Día grande en el MAMBA con homenaje a Carlos Cabezas