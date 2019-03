Antelo: «Dejo el club de mi vida» José Ángel Antelo, ayer, en la rueda de prensa en la que anunció su retirada del baloncesto. / MARTÍNEZ BUESO El ala-pívot se retira del baloncesto tras no superar dos lesiones en el tendón de Aquiles FERNANDO PERALS Jueves, 28 marzo 2019, 01:37

El ala-pívot José Ángel Antelo deja el UCAM Murcia CB. El ya exjugador, que llegó a la disciplina universitaria en 2012 procedente del Cáceres Ciudad de Baloncesto, dice adiós al conjunto murciano tras dos lesiones seguidas en el tendón de Aquiles de su pie derecho que le han mantenido fuera de las pistas desde el verano de 2017, intermitentemente. «Lo he intentado, pero no puedo más. Es una lesión grave y con la infección se complicó todo mucho. La gente me preguntaba cómo estaba por la calle y yo les respondía: 'por lo menos tengo los dos pies'. Es la 'cara B' del deporte. Cuando me desperté de la última operación me di cuenta de que era el final, pero al menos tenía que intentarlo porque para decir no puedo siempre te quedaba tiempo».

El gallego, visiblemente emocionado durante toda la rueda de prensa que dio ayer en el Palacio de los Deportes de Murcia para despedirse del mundo de la canasta, estuvo arropado por la directiva del club, con el presidente José Luis Mendoza a la cabeza, los jugadores y hasta ahora compañeros del equipo, y el entrenador Sito Alonso, con el que no ha llegado a debutar. El que fuera canterano del Real Madrid e internacional con las categorías inferiores de la selección española, con la que se colgó la medalla de campeón de Europa júnior en 2004, aseguró sentirse orgulloso de «aportar mi granito de arena a la historia del UCAM Murcia CB, que es el club de mi vida». Antelo ha disputado más de seis temporadas con el conjunto murciano, ya que en la actual, la séptima, no ha podido vestirse de corto. En este tiempo ha acumulado experiencias y ha conocido a personas que le han marcado. «A nivel deportivo me quedo con el 'playoff' contra el Real Madrid. A nivel personal me quedo con el cariño de los compañeros, entrenadores y directiva. Tengo una deuda enorme con ellos, que intentaré devolver».

El exbaloncestista, que sufrió la primera lesión en la pretemporada de 2017, se volvió a romper el tendón de Aquiles en mayo de 2018, en el encuentro de la 'Final Four' de la Basketball Champions League de la pasada temporada. El ala-pívot, con las lágrimas brotando de sus ojos, relató el momento que le empujó a decir adiós de forma definitiva al deporte que ama: «Cuando me estoy despertando de la operación escucho hablar a los médicos y no me gusta lo que oigo. Me dijeron que con mi forma de tirar no podía jugar en la ACB, o al menos, al mismo nivel. Lo veía como un reto. No contaba con la infección y esto complicó mucho las cosas. Me salían hilos de titanio del tendón de Aquiles, como si fueran de un jersey. Ahí sabía que era inviable y trabajé para quedarme de la mejor manera posible».

Salto a la política

Antelo, que ha sido reclamado por el partido político Vox para ingresar en sus listas de cara a las próximas elecciones municipales, ya que la formación quiere la imagen de un deportista en la Región de Murcia, no se desmarcó de esta posibilidad y dejó en el aire su ingreso en la política: «Me dedicaré por y para el deporte, a partir de ya. Quiero ayudar a esta ciudad en el tema deportivo. Seguiré ligado a este mundo y apoyando desde cualquier faceta. Voy a trabajar principalmente en la universidad. Estoy valorando todas las opciones que me están llegando. Ya veremos en unos días». No obstante, el gallego podría hacer oficial esta misma semana que se suma a las listas de Vox.

El presidente del club y de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, agradeció la labor del ya exjugador universitario, se deshizo en elogios tras sus casi siete temporadas en el equipo, y dejó claro lo que espera de su figura una vez anunciada su retirada: «Antelo seguirá siendo el capitán honorario de este equipo. Seguirá ligado a la UCAM, donde trabajará como miembro del centro junto al director general de Deportes, Pablo Rosique».

José Ángel Antelo dice adiós al baloncesto y a un club que le dio todo desde su llegada para hacerle crecer como deportista en el deporte de la canasta. Durante más de seis temporadas lo ha dado todo para ayudar al equipo a alcanzar las cotas más altas a las que ha llegado el club murciano en toda su historia.