Día clave para la continuidad de Sito Sito Alonso, a la izquierda, junto a Alejandro Gómez. El entrenador se reúne hoy con la directiva del UCAM para estudiar una renovación en la que no influirá el dinero

«Esta semana, y no podemos esperar más, hablaremos tranquilamente de cuál es mi futuro en el club». Esta fue una de las frases más destacadas de Sito Alonso en su última rueda postpartido el pasado domingo. Comparecencia que estuvo llena de elogios hacia el club, sus jugadores y la afición. Tras sus dos últimas experiencias de sabor agridulce, en especial la última, con destituciones en el Barcelona y en el Cedevita, el técnico madrileño ha salido airoso del desafío por salvar a un UCAM que tomó en descenso, agradeciendo un total apoyo que le ha llevado a «volver a sentirme entrenador».

El deseo de afición y club es unánime y nada disimulado: quieren que Sito Alonso siga dirigiendo al UCAM en la que será la novena temporada consecutiva en la Liga Endesa. Y Sito también ve con buenos ojos esta posibilidad, pues no escuchará ofertas de otros clubes salvo que no alcance un acuerdo para seguir en el banquillo murciano.

No hay tiempo que perder y esa reunión que determine si Sito, el entrenador que ha obrado la salvación ganando siete de dieciséis partidos -cinco contra equipos de 'playoff'- con un equipo que hasta su llegada llevaba cinco en dieciocho, será hoy mismo. El entrenador se reunirá con Alejandro Gómez y José Luis Mendoza para analizar la oferta universitaria y el proyecto de la próxima temporada. La remota posibilidad de jugar en competición europea no va a tener un peso determinante en la decisión final que adopte Alonso. El sí o el no del técnico se podría conocer entre hoy y mañana. Al menos ese es el deseo de Sito. De haber final feliz, quiere trabajar cuanto antes en la planificación de la próxima temporada y, de no haberlo, no quiere entorpecer la búsqueda de un nuevo técnico que se ponga al frente del equipo para la próxima campaña.

Pese al optimismo reinante, ya que tanto el entrenador como el club han salido reforzados de estos cuatro meses juntos, en el entorno del UCAM reina la cautela. No olvidan que Fotis Katsikaris y Navarro, los últimos entrenadores que tuvieron éxito en el banquillo del club universitario, fueron seducidos por otros proyectos y acabaron haciendo las maletas.