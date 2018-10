BALONCESTO | CHAMPIONS Una cita para salir airoso Dos días después de estrenarse en la Liga Endesa, el UCAM no debe fallar en su compromiso ante el desconocido Ventspils EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Murcia Martes, 16 octubre 2018, 08:00

Cambio de competición, misma lectura de la situación: si el UCAM quiere llegar lejos en la Champions debe hacerse fuerte en el Palacio, y la visita de equipos de menor potencial, caso del Ventspils letón esta noche, es de las que no se pueden dejar escapar sin sumar una victoria más al casillero, ya estrenado el pasado miércoles ante el Le Mans.

Al encuentro de esta noche el equipo de Javi Juárez llega con un cambio de sensaciones tras las dos victorias de la semana pasada. Si bien, existen muchos detalles por corregir, especialmente en el apartado ofensivo. Haber sumado las primeras alegrías en las dos competiciones que disputa en una misma semana cambian la cara y reducen la ansiedad, facilitando poder alcanzar una dinámica que permita que cojan ritmo dos jugadores llamados a hacer cosas importantes esta temporada y que, bien por falta de confianza, caso de Rudez, o por falta de adaptación a un rol diferente al jugado en el pasado, caso de Booker, aún no lo han dado todo para hacer que suba el nivel de un UCAM que, al menos, sí puede presumir de tener un carácter guerrero, actitud con la que dominó a sus rivales de la semana pasada, desde la defensa y el control del rebote.

Y partidos como el de esta noche son los ideales para seguir dando pasos en la buena senda. Así como para que quien está más desconectado se enganche al resto. El Ventspils, pese a ser el vigente campeón de la débil liga letona, apunta a ser la cenicienta del grupo A de la Champions, en el que está encuadrado el UCAM. Sin apenas jugadores reconocibles, sin una larga o lustrosa trayectoria en Europa, en la jornada inaugural de la semana pasada fue barrido por el Anwil Wloclawek en su propia casa (78-99). El campeón polaco tampoco es nada del otro mundo y pocas casas de apuestas le auguran un largo recorrido en esta Champions.

El de esta noche es el último de cinco partidos seguidos del conjunto universitario en el Palacio

De este choque inaugural, una de las pocas referencias que se pueden manejar para medir el potencial del equipo letón es su máximo anotador: el ala-pívot americano Jonathan Arledge, quien anotó 21 puntos en 28 minutos, y que está ante la gran oportunidad de su carrera, pues disputa competición continental después de dos años en la Segunda División del baloncesto italiano.

Así pues, el compromiso de esta noche es uno de esos que los pupilos de Juárez no deberían tener problemas para amarrar, si olvidan las fases del partido en que sufrían para mantener ventajas, como le ocurrió en la eliminatoria de acceso a la Champions ante el Spirou. Y, como en la última jornada de la Liga Endesa, la victoria se hace aún más esencial si se mira un poco más allá en el calendario. Si después de recibir al Burgos no era plato de buen gusto llegar con un 0-3 el próximo domingo a la cancha del Baskonia, no lo es tampoco perder esta noche en Murcia cuando el siguiente martes el UCAM estará jugando en la lejana Nizhny Novgorod (Rusia) en un partido separado por solo 49 horas del de Vitoria, y con el viaje más lejano de esta temporada de por medio.

Dos descartes

Al igual que la semana pasada, y con Sadiel Rojas recuperado sin que se hayan ingresado más altas en la enfermería, Javi Juárez deberá volver a descartar a dos jugadores extranjeros de la primera plantilla para dar entrada a los canteranos Martínez y Mutic, quienes sumaron sus primeros puntos en la Champions la semana pasada, y así cumplir con el cupo mínimo de jugadores formados localmente que exige la competición.

Y antes del, en teoría asequible duelo de esta noche, un recordatorio: cuando el UCAM recibió la pasada temporada al Juventus de Utena, el equipo más flojo de su grupo, el resultado fue muy distinto al esperado, con un 56-70 adverso en uno de los peores partidos del grupo entonces dirigido por Ibon Navarro.