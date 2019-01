Baloncesto Los cinco pecados de Javi Juárez en el UCAM Juárez, el sábado, al final del partido contra el Andorra. / V. VICÉNS / AGM El UCAM, en puestos de descenso tras encadenar siete derrotas, despide a su entrenador y está previsto que hoy anuncie a su sustituto EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Lunes, 28 enero 2019, 08:24

Difícil de sostener más tiempo. La era Juárez en el UCAM ya es historia después de que la derrota del equipo murciano en la vuelta de Ibon Navarro al Palacio con su Andorra actuara como detonante para la destitución de un técnico que llevaba mucho tiempo discutido en su cargo, pese a las muestras públicas de apoyo de la directiva del club.

Sin embargo, los números en la Liga Endesa son tan contundentes que de poco ha servido al técnico ser el equipo con más victorias en la Champions League y tener asegurado matemáticamente el liderato del grupo A con dos jornadas aún por disputarse de esta fase regular que dará paso a un 'playoff' en el que el UCAM tendrá ventaja de campo.

Cinco victorias en 18 partidos, siete derrotas seguidas, más decepciones que alegrías en el Palacio -seis por cuatro-, a la cola de la Liga Endesa en varias estadísticas ofensivas y, sobre todo, esa posición de descenso con que terminó la primera vuelta, muy lejos de la pelea por disputar la Copa del Rey, que era objetivo meses atrás, y en la que sigue en este comienzo de segunda vuelta.

1 Una racha difícil de aguantar

Siete derrotas consecutivas en la misma competición le pueden costar el puesto a cualquiera. Pero, peor aún, le pueden costar toda una temporada a un equipo. Su pelea ahora estará en mantener la categoría, quema de la que se lleva salvando desde el año 2014. De los equipos metidos en esta lucha, el UCAM es el que más tiempo arrastra sin saborear la victoria, y siete derrotas seguidas en el ecuador de la temporada, sensaciones cada vez más negativas y una segunda vuelta con un calendario de todo menos amistoso, poco margen dejaban para la confianza en el entrenador.

2 Pérdida de identidad y demasiados despropósitos

Lo uno va con lo otro. El UCAM lleva varias temporadas presumiendo, y con razón, de un carácter indómito para capear cualquier situación adversa. El club había cambiado de mentalidad, pero esta temporada esos rasgos solo han podido verse con destellos, lo que ha conducido a que se recuerden etapas pasadas donde el equipo murciano salía escaldado de las plazas de los más grandes, caso de las derrotas por 44 y 32 puntos en Vitoria y Barcelona, o en las visitas a rivales directos, perdiendo por 20 tantos en Zaragoza, tras un final de maquillaje.

Pero los despropósitos no han sido solo en forma de caídas dolorosas. La racha actual empezó con una derrota en cancha del Real Madrid, pero las siguientes no tuvieron el mismo orgullo: la segunda parte el Joventut, el final contra el Estudiantes, el mencionado espanto de Zaragoza, la inocencia contra Tenerife, el hundimiento de Gran Canaria o, como ocurrió el pasado sábado, verse 18 puntos abajo en el último cuarto cuando minutos atrás el choque ante el Andorra estaba igualado.

3 Un ataque sin evolución

Como el año pasado con Ibon Navarro, al equipo le costó soltarse la melena en ataque. Pero no cabía esperar que después de la reacción de finales de noviembre y principios de diciembre el equipo volviera repentinamente a la casilla de salida. Posesiones que se consumen sin encontrar ventaja, poca capacidad interpretativa de los jugadores cuando el sistema no funciona y, sobre todo, las malas decisiones que vienen por no contar con un director de juego explican que el UCAM sea el penúltimo equipo de la Liga Endesa en anotación, cuarto por la cola en asistencias, último en tiros libres y tiros de dos puntos y penúltimo en pérdidas.

4 Pocos jugadores a su nivel

Javi Juárez no es el único culpable de la marcha del UCAM. Pero es el máximo responsable de no sacar partido a sus jugadores. Booker, Kloof, Doyle, Oleson, Rojas, Rudez. La lista de hombres que apuntaban a ser jugadores de peso en los esquemas del entrenador, y que están por debajo de sus capacidades, podría ser mayor según los gustos. Algunos, como Rudez, parece que si no aporta en su primer minuto en cancha no volverá a tener otra oportunidad. Otros, como Booker o Doyle, siguen sin adaptarse pese a lo incuestionable de su calidad, y el intercambio de malos gestos entre ellos y Juárez no ha pasado inadvertido en el Palacio. Kloof y Rojas, de innegociable entrega, disminuyen su rendimiento cuanto más larga es su carta de funciones.

5 Falta de reacción a lo que pide cada encuentro

De Juárez no se ha echado nunca en falta capacidad de trabajo. Fue su mayor aval para que le fuera concedida esta oportunidad y ha cumplido con ello. Pero en la competición nunca basta con el trabajo, hacen falta más cosas, y por ahí se le han visto las costuras a un entrenador que se ha encontrado muchos impedimentos en su temporada de debut. Sin embargo, la lectura de partidos se le ha resistido en demasiadas ocasiones, reaccionando tarde a lo que el desarrollo del encuentro requería o a lo propuesto por el rival, principalmente a la vuelta de vestuarios.

En cuanto al sustituto de Juárez, lo más probable es que el nombre se conozca hoy mismo: el UCAM valora la posibilidad de darle las riendas a Alberto Miranda -opción considerada el pasado verano- al mismo tiempo que Sito Alonso, Zan Tabak o Jota Cuspinera también están entre los candidatos. No se descarta tampoco ninguna sorpresa de mayor entidad.