Un choque sin tregua en Tenerife Imagen de archivo de un partido entre el UCAM y el Iberostar. / A. Durán./ AGM El Iberostar, obligado a ganar tras una racha nefasta contra un UCAM Murcia pegado a la zona de descenso EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Sábado, 13 abril 2019, 02:12

«Tenemos que demostrar en la pista que nuestros objetivos son más importantes que los de cualquier equipo». No se le va de la cabeza a Sito Alonso el partido de los suyos contra el Baskonia, «el de peor nivel de todos los que he tenido la suerte de dirigir al UCAM», sentenció el entrenador madrileño. Su equipo no fue rival apenas más que por algunos escasos tramos del juego en un partido que no tuvo mucha historia contra el transatlántico alavés, y no quiere esperar más para recuperar en sus hombres la confianza de jornadas pasadas.

El UCAM seguirá con el oxígeno bajo mínimos hasta que no termine la temporada y se confirme como equipo de la Liga Endesa para el año que viene, pero hasta entonces no puede permitirse más pasos atrás. No se le puede exigir que derrote a equipos de entre los ocho mejores de Europa, pero sí es vital hacerlo en las jornadas venideras de acumularse las derrotas. El UCAM se mantiene empatado con los puestos de descenso, zona a la que el Breogán le puede llevar si derrota a domicilio a un Estudiantes que ha vuelto a la quema. Además, el Gipuzkoa, colista, puede empatarle si vence en Manresa.

La situación que vive el UCAM es muy diferente de la de la última vez en que visitó el campo de combate de esta noche. El equipo no está peleando por los objetivos que se marcó a principio de temporada y la agonía por salvar la categoría será aún más difícil de soportar de caer hoy frente al cuadro aurinegro. Sin embargo, también el Iberostar pasa por un momento delicado. Su clasificación de la semana pasada para la próxima 'Final Four' de la Champions es un oasis en su mala racha en la Liga Endesa, en la que acumula siete tropiezos consecutivos que le han sacado de posiciones de 'playoff'.

Tener nervios de acero será fundamental en un partido en el que ambos se juegan tanto

Por lo tanto, tiene un partido en casa, ante su afición, contra un rival que pelea por no descender. Es decir, es una de esas ocasiones que un equipo como el de Txus Vidorreta no puede dejar escapar si quiere remontar el vuelo y no hundirse antes de tiempo ni ponerse a su gente en contra. Pero los de Sito tampoco tienen tiempo para más. Si alguno de los contendientes muestra nervios de acero tendrá mucho ganado en un choque en el que las urgencias acosan a los dos, y en el que el entrenador universitario quiere que sus hombres demuestren que no hay objetivo más importante que el de su equipo, «algo que he visto en todos los partidos que hemos disputado en la Liga Endesa, menos en el último».

Iverson y Beirán, el temor

A nadie en el UCAM se le olvida el enfrentamiento de ida entre estos dos equipos, resuelto tras dos prórrogas después de que el equipo murciano se dejase remontar siete puntos en menos de un minuto, incluida la concesión de un lanzamiento triple cuando vencía por tres puntos. Para que no ocurra de nuevo, cuidar todo detalle ante un equipo tan táctico como el de los canarios será imprescindible para llegar con opciones al final del partido. Y ahí hay que tener muy en cuenta el nombre de Javier Beirán -todo apunta a que jugará-, que es uno de los mejores jugadores de la competición moviéndose sin balón y leyendo ventajas.

Sito Alonso, enfadado con los suyos por la imagen ante el Baskonia, espera que recuperen el nivel

Pero, desde luego, no hay que dejar pasar por alto lo evidente. El UCAM sigue sin refuerzos en el interior y el Iberostar tiene al cuarto jugador más valorado de la Liga Endesa -el tercero es Beirán-, Colton Iverson, quien fuera designado 'Jugador de la Jornada' cuando los suyos vinieron a Murcia.