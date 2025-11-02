El Barça va a más cuando llega el UCAM Murcia

Cada vez son más las semanas en que la Euroliga plantea dos partidos entre semana a sus equipos, pero no siempre, por lo que, si ... se puede elegir, mejor que cuando el calendario de la Liga Endesa reserva un enfrentamiento ante los más grandes de la competición, mejor hacerlo cuando el rival pasa por ese desgaste. El UCAM ha tenido esa suerte y, a la vez, esa desdicha. El Barça llega al enfrentamiento de hoy después de jugar martes y viernes dos intensos partidos resueltos por dos puntos cada uno. Ambos, a su favor, primero en el Palau ante el Milán (74-72) y, antes de ayer, en Belgrado ante el Partizán con un triple de Clyburn desde casi el centro de la pista (76-78).

En un prematuro momento de la temporada para hablar de cansancio, son dos victorias que llenan de moral a un equipo necesitado de la misma. No sale el Barça de la irregularidad en que lleva instalado las últimas temporadas, pero, a talento, pocos le pueden hacer frente, pese a las bajas de Laprovittola y Núñez. Y, con la flecha hacia arriba, eso hace todavía más peligroso a un equipo que, eso sí, tiene la distracción de que su próximo partido en la competición es ante el Real Madrid.

Barcelona: Marcos, Punter, Cale, Shengelia y Vesely -quinteto titular- Norris, Brizuela, Satoransky, Hernangómez, Fall, Clyburn, Keita, Kusturica y Parra - UCAM Murcia: De Julius, Ennis, Raieste, Nakic y Cacok -quinteto titular- Forrest, García, Sant-Roos, Radebaugh, Falk, Cate, López De la Torre, Diagne y Hicks. Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós e Iyán González.

Pabellón y hora: Palau Blaugrana. 17.00 horas.

Golpe de efecto

El UCAM, que buscará plantear un duelo de máxima intensidad desde el salto inicial, se planta en un Palau donde solo ganó en 2017 para buscar una victoria de las que tendrían intenso aroma a Copa del Rey. Los de Sito Alonso son terceros, con el mejor 'basket-average' entre los equipos que han ganado tres partidos, y una victoria hoy le daría su mejor arranque histórico tras cinco jornadas.

Además, hasta que el avanzar del calendario no diga otra cosa, el Barça es rival directo del UCAM estas semanas. Actualmente es noveno y ya ha sido sorprendido en casa, por el Lleida (86-91).