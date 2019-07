ACB-Liga Endesa Bajan los precios, sube el espectáculo Askia Booker será uno de los pilares del nuevo proyecto tras su renovación. / nacho garcía / agm El UCAM Murcia presenta su nueva campaña de abonos a bombo y platillo, con carnés más baratos y diseño del dibujante de Marvel Salva Espín EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Miércoles, 3 julio 2019, 02:18

Después de tres años jugando en Europa, el siguiente ha de ser una temporada trampolín. El UCAM lo sabe y sabe que para ello tiene que probar cosas nuevas que enganchen a una afición de la que necesita su total apoyo después de un curso complicado. Y por ello era fundamental dar un golpe de efecto con una campaña de abonados diferente y con precios reducidos en un año en el que el UCAM entra en julio con los deberes adelantados.

La renovación de Sito Alonso es un punto de inflexión para el banquillo murciano, en el que se echaba en falta una mayor continuidad. Poco después renovó al que podía parecer más lejos: Askia Booker, segundo máximo anotador de la Liga Endesa, que sellaba su compromiso por un año más. Con el profeta en la banda y su mesías en la cancha, los cimientos en pleno junio no podían ser más sólidos para un UCAM que ya contaba con su capitán Sadiel Rojas y su joven valor Emi Cate. A partir de ahí han ido cayendo las renovaciones. Lecomte fue el primero y, después, las de Tumba y Hunt daban una sorprendente continuidad a una posición de '5' en la que ya estaba Cate.

Pero el club sigue valorando la posibilidad de renovar a más piezas de la pasada temporada. Una de ellas es Radoncic, con quien el Real Madrid no cuenta para la próxima temporada, pero está por ver si regresaría en calidad de cedido o si es necesario negociar un corte. En cualquier caso, el deseo del UCAM y el joven es el de seguir uniendo sus caminos.

No es así con otros jugadores. El propio Alejandro Gómez, director general, descartó a Oleson, Rudez y Martín, pero no serán los únicos. Soko se despidió en su Instagram del UCAM después de tres años y a Kloof sus agentes le buscan equipo en la Liga Endesa, pues apenas dispuso de minutos con Sito y el UCAM tiene muy cerca a Rafa Luz para ocupar su perfil. Más en secreto lo está gestionando Dejan Todorovic, con unas pretensiones económicas y deportivas diferentes a las del UCAM. En las alas, otro que no seguirá es Milton Doyle, que formará para los Sacramento Kings en la Summer League de la NBA y cuya condición de extracomunitario ha pesado.

Jarel Eddie, primer nuevo

Podría hacerse oficial hoy mismo, pues el UCAM ya tiene atado a Jarel Eddie, ala-pívot estadounidense de 27 años y 2,01 metros que procede del Estrasburgo, con el que ha disputado la Champions League en su primera experiencia en Europa después de cinco años alternando G-League y esporádicas presencias en la NBA. Trae en su currículum haber sido el segundo mejor lanzador de triples de la liga francesa, con un 47% de acierto, y el título de campeón de la Copa con su designación como 'MVP', con 26 puntos en la final.

Eddie, aunque mucho más escuálido que Soko, es muy del gusto de Gómez y Alonso y viene para ocupar el rol de ala-pívot titular, abriendo mucho el campo. Extracomunitario, es su llegada la que cierra definitivamente la continuidad de Doyle, pero también el posible fichaje de otro americano sin pasaporte, pues Booker también cuenta como extranjero. O al menos de momento, pues sus agentes están intentando lograr para el jugador un pasaporte de Suiza, país de su padre, además de estudiar la ascendencia africana de la madre.

En cualquier caso, algo que tiene claro el UCAM es el estilo con el que quiere jugar: defendiendo desde muy arriba y con muchas trampas, y atacando sin especular, dando rienda suelta al talento de los jugadores, relevancia al lanzamiento de tres puntos y primando la verticalidad de Booker, que mantendrá galones. El UCAM quiere dar espectáculo.

Y en sintonía con ese espectáculo ha querido sumergirse en el universo Marvel de la mano del murciano Salva Espín, que ha caracterizado como personajes de cómic a Rojas, Booker, Cate y Alonso, todos ellos emergiendo del escudo del UCAM con rasgos de superhéroes, y bajo el eslogan 'Querer es poder'.

Una campaña disruptiva que trae consigo otra gran novedad, la reducción de precios respecto a la temporada pasada al no jugar en Europa. En este sentido, el abono para adulto más barato se sitúa en la redonda cifra de 100 euros, 30 menos que el anterior en caso de renovación, y hasta 50 para nuevos abonados, que no tendrán que pagar más por este abono que quienes renueven su compromiso.

Los fondos también presentarán una reducción importante, pero es en las curvas donde está la mayor rebaja, pues los 200 euros que cuesta renovar este abono son 85 menos que la temporada pasada, un 42,5% de descuento.