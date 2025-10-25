La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kurucs, en una acción de pura fuerza en la 2023-24. JAVIER CARRIÓN / AGM
UCAM Murcia CB

El 'animal más fuerte del mundo', un 'playoff' memorable y un tobillo de acero

Rogelio Diz, fisioterapeuta del UCAM, recuerda el compromiso de Rodions Kurucs durante unas semanas «en los límites del dolor»

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:56

Comenta

Cuando Rodions Kurucs dio el «sí, quiero» al UCAM, su carrera no era la de un jugador que hoy ha recuperado el estatus que le ... pertenece, el de jugador de una Euroliga que cató muy joven en su primera temporada con el primer equipo del Barça, una 2017-18 en la que se ganó la confianza de Sito Alonso cuando tenía 19 años y era aún un jugador vinculado del Barça B, que competía en la entonces LEB Oro. Marchó a la NBA con cierto verdor, pronto se convirtió en moneda de cambio y el regreso a Europa no fue precisamente fácil. El Partizán se le quedó grande y la vuelta a la Liga Endesa tampoco fue cómoda, como uno de los fichajes más decepcionantes de un Betis en el que no terminó la temporada y que terminaría descendiendo. Para entonces, aparecían algunos brotes verdes en el Estrasburgo, al arropo de Luca Banchi, seleccionador de su Letonia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  7. 7 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  8. 8 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  9. 9

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  10. 10 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 'animal más fuerte del mundo', un 'playoff' memorable y un tobillo de acero

El &#039;animal más fuerte del mundo&#039;, un &#039;playoff&#039; memorable y un tobillo de acero