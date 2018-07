Djokovic rompe a Nadal y acaricia Wimbledon

Nadal considera injusto jugar con el techo cerrado

Tras el partido, el español dijo que no entendía por qué su partido ante el serbio Novak Djokovic en Wimbledon se reanudó con el techo retráctil de la pista central cerrado. «Como se empezó el partido sobre pista cubierta, según ellos, se tiene que terminar en las mismas condiciones que han empezado, a no ser que los dos jugadores estemos de acuerdo en que se juegue descubierto, y evidentemente no lo estábamos» afirmó. Nadal agregó que se trata de «un torneo al aire libre» y que no entiende «que si se empieza bajo techo porque no hay luz, ¿por qué hoy se tiene que seguir igual?».

Djokovic, por su parte, atribuyó la decisión al torneo. «Los organizadores y arbitros dijeron que había que cerrar el techo porque empezamos el partido con este cerrado», dijo, negando que hubiera sido una petición suya.

El partido de semifinales se suspendió el viernes por la noche, cuando el techo y las luces eran necesarios porque había oscurecido Sin embargo, este sábado a la una de la tarde, hora local, la visibilidad era perfecta.