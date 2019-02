Pedro Collados: «Vamos a mejorar el nivel del torneo femenino a partir del próximo año» Pedro Collados, presidente del Club de Tenis Cartagena, ayer por la tarde. / antonio gil / agm «Es imposible vender esta parcela y construir un club nuevo en otro lugar, ya que no se sabe dónde están todos los accionistas de la sociedad», confiesa el presidente del Club de Tenis Cartagena FRANCISCO J. MOYA Viernes, 15 febrero 2019, 01:28

Pedro Collados (Villores, Castellón, 1950) apura un cortado en el salón social del Club de Tenis Cartagena antes de atender a 'La Verdad', «en medio del lío». Vive una semana «de vorágine». Es el presidente del club de Pintor Balaca, donde estos días se celebra la 69ª edición de la Copa Challenge-Trofeo Ciudad de Cartagena. Cartagenero de adopción, también preside el Club Basket Cartagena. «Aquello nunca para», confiesa. Y debe atender su tienda.

-¿Qué valoración hace de la semana? ¿Está contento con el desarrollo del torneo?

-Mucho. Esto no es una Challenge. Es una ITF. En calidad, lo es. Hay jugadores de más nivel de los que habitualmente van a una Challenge. En octavos y cuartos de final ya hemos visto partidos buenísimos. Estamos recibiendo muchas felicitaciones de los participantes. Les pedimos que nos rellenen una encuesta cuando se marchan y hay testimonios que nos emocionan. Aquí tienen desayuno, comida, cena y alojamiento gratuito. Ellos nos dicen que es el único torneo en el que cuentan con esto.

-Además, han recuperado este año el cuadro femenino. Ya era hora.

-Considerábamos que el femenino tenía que tener su espacio en este torneo. La alcaldesa también nos hizo su sugerencia en la clausura del año pasado y eso suma. Pero nosotros lo teníamos claro. Ya dije en la presentación del torneo que la mujer tiene que tener su hueco, tanto en la sociedad como en el CT Cartagena. Además, considerábamos recuperar este torneo porque indudablemente le da más prestigio a nuestro club.

-¿Se va a mantener el año próximo la apuesta por el tenis femenino?

-Después de 26 años sin Challenge femenina en Cartagena, consideramos que era el momento de recuperarla. A nivel económico tenemos problemas, ya que hemos tenido que hacer una obra importantísima dentro y fuera de la instalación. Y hemos cambiado toda la iluminación. La última remodelación del club fue hace 20 años y van saliendo deficiencias. Aún así, ya dije en la presentación que esto no va a ser flor de un día y que sacaremos el dinero de donde sea para que el torneo femenino no se pierda. Se va a mantener en el tiempo. Y vamos a mejorar el nivel de participación a partir del próximo año, para que vengan chicas con ránking internacional, como pasa en la categoría masculina.

-¿Cómo valora la denuncia del colectivo Paro Internacional de Mujeres, en la que le acusaban de dar un trato desigual por razón de sexo a las jugadoras de este torneo?

-Me ha molestado mucho. A mi y a mi junta directiva. En ese colectivo no han estado finos a la hora de enfocar el tema. En todos los torneos del mundo, el premio para el masculino es superior al femenino. Que miren por ahí y cuando me digan cuatro torneos en los que las chicas reciben el mismo premio que los chicos, yo me quito el sombrero ante ellas. Aquí hablábamos de una diferencia de 250 euros, que al final hemos igualado a lo alto. Y aquí hay una razón. En este torneo han participado 42 hombres y 29 mujeres. Y todos han pagado una inscripción de 30 euros. Hay más bolsa en el masculino. De ahí, esa diferencia de 250 euros. Queda claro que no tiene ninguna justificación que este colectivo feminista nos haya atacado así. Ninguna.

-¿Hay posibilidad de recuperar el torneo Futures ATP?

-Técnicamente estamos preparados, pero el problema es que tenemos que pagar 20.000 euros por traer un Futures. Y ese desembolso solo podemos hacerlo si nos respalda una empresa privada. Es difícil. Ojalá llegue.

-En Murcia van a organizar este año un Futures y un torneo de superior nivel. Allí sí pueden.

-El Club de Tenis Mucia tiene 3.500 socios y nosotros somos 247. Aquí se pagan 29,50 euros al mes. Nosotros no podemos gastar el dinero de nuestros socios en pagar una licencia de Futures. Es imposible. El Futures lo va a hacer el Club de Campo de El Palmar. Y el torneo grande, el CT Murcia. Ellos sí tienen esa posibilidad.

-¿Han vuelto a intentar vender esta parcela y construir un club nuevo, más moderno y sin estrecheces?

-Lo intentó Pepe Alcolea [anterior presidente], pero es imposible. Esta sociedad data de principios de siglo XX y hay acciones repartidas por multitud sitios. La propiedad está atomizada y es imposible saber dónde están todos los accionistas porque han pasado muchas generaciones. Hay gente que ha intentado recopilar todos los títulos y buscar una operación buena para todas los partes. No lo ha conseguido nadie. Y mover a los socios de aquí sería complicado. Somos un club con mucha gente veterana.

-Las elecciones de 2016 partieron el club en dos. Usted ganó por un voto al otro candidato, Sergio Cervantes. Y él impugnó el resultado. ¿Están curadas las heridas?

-Sí. La relación que mantenemos con todas las personas que estaban en su candidatura es buena. Sergio [Cervantes] es el único que está más distante. Pero hay normalidad.

-¿Qué sucedió realmente?

-El problema estuvo en el voto por correo. Pero fue ajeno a nosotros.

-¿Se ve muchos años en el cargo?

-Pepe Alcolea se fue a la Murciana porque murió Antonio García. Yo era vicepresidente aquí y no me iba a presentar, pero lo hice porque nadie daba el paso. Los socios me lo pidieron.