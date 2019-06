Cuartos Nadal se mide a Nishikori, el jugador que le indignó en los Juegos de Río Nadal golpea la bola. / Srdjan Suki (Efe) El japonés desquició al balear cuando tardó doce minutos en volver a pista durante el duelo por el bronce tras pedir un receso para ir al vestuario COLPISA / AFP PARÍS Martes, 4 junio 2019, 08:01

Rafa Nadal se enfrentará este martes en cuartos de final de Roland Garros con un jugador que conoce bien, el japonés Kei Nishikori, que le indignó durante el partido por el bronce de los Juegos de Río 2016, que terminó llevándose el nipón.

El motivo del gran enfado de Nadal durante ese partido en Brasil no fue la derrota, sino un incidente durante el encuentro, cuando Nishikori solicitó ausentarse un momento para ir al vestuario, en principio para ir al baño, pero tardó doce minutos en volver a la pista. Nadal, mientras, iba perdiendo la paciencia a medida que Nishikori tardaba en regresar a la pista. «¡Si no hay tiempo máximo para irse, me voy a tomar una Coca-Cola!», protestó el mallorquín al juez de silla.

Su tío y entonces entrenador, Toni Nadal, protestó ante un delegado y un sector del público abucheaba por la larga espera. «¡Me parece increíble lo que ha tardado Nishikori en volver del baño, le ha dado tiempo hasta de ducharse!», escribía entonces en su cuenta de Twitter la extenista española Conchita Martínez.

Nadal consideró que la ausencia de Nishikori era una estrategia para cortar su ritmo de juego, en un momento en el que el español estaba remontando un set. El jugador japonés terminó imponiéndose en ese partido por 6-2, 6-7 (1/7) y 6-3, quedándose así con la medalla olímpica de bronce.

Diez victorias de Nadal en doce enfrentamientos

Esa fue la segunda de las dos victorias que Nishikori ha logrado en su carrera contra Nadal. La otra fue en el Masters 1000 de Montreal en 2015. En los otros diez enfrentamientos anteriores entre los dos, Nadal ha sido el ganador del pulso. Tres de ellos han sido además en finales, con victorias para el español en los partidos por el título en Madrid en 2014, en Barcelona en 2016 y en Montecarlo en 2018.

Nadal, que celebró este lunes su 33 cumpleaños, ha tenido un Roland Garros tranquilo, con victorias sólidas en tres sets con la única excepción del partido de tercera ronda, donde perdió un set contra el único jugador del 'Top 30' con el que se ha enfrentado, el belga David Goffin (29º), exnúmero 7 mundial.

«Lo mejor hasta ahora es que he ganado cuatro partidos, perdiendo un set. He ganado de manera más o menos contundente y he jugado bien al tenis», resumió el domingo tras ganar en octavos, lo que le deja a tres victorias de conquistar un duodécimo Roland Garros. «Lo que tengo que hacer mejor es incrementar el nivel que hay que incrementar cuando llegan cierto tipo de partidos», apuntó.

Nishikori, por su parte, ha tenido muchísimos más problemas para ir sacando sus partidos adelante. Perdió un set en la segunda ronda contra el francés Jo-Wilfried Tsonga (82º) y estuvo cerca de la eliminación en la tercera ronda, donde tuvo que batallar 4 horas y 26 minutos para vencer en cinco sets al esloveno Laslo Djere (32º), al que derrotó 8-6 en la última manga.

En octavos también estuvo este lunes al borde del abismo, ganando en cinco sets al francés Benoît Paire (38º), que llegó a tener 5-3 y servicio a favor en el quinto set, antes de que su rival japonés encadenara cuatro juegos ganados seguidos y evitara así 'in extremis' la eliminación.

Nishikori tiene el Abierto de Estados Unidos como el Grand Slam donde mejores resultados ha logrado, un subcampeonato (2014) y dos semifinales (2016 y 2018). En Roland Garros había llegado dos veces a cuartos (2015 y 2017), pero en ambas ocasiones se quedó en esa ronda, cayendo ante Tsonga y el británico Andy Murray, respectivamente