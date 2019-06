Octavos Duelo de altura entre Muguruza y Stephens Garbiñe Muguruza golpea la bola. / EP La española llega reforzada llega reforzada tras su victoria en la ronda anterior ante Svitolina ENRIC GARDINER Domingo, 2 junio 2019, 09:38

Garbiñe Muguruza, que el viernes derrotó a la ucraniana Elina Svitolina, novena del ránking WTA, por 6-3 y 6-3, se medirá este domingo a la estadounidense Sloane Stephens (séptima del ránking) en octavos de final de Roland Garros. «Es una jugadora que el año pasado hizo final aquí, que juega bien en tierra, así que será un partido duro», estimó la española sobre Stephens.

Muguruza alcanzó el año pasado las semifinales en Roland Garros, por lo que necesita llegar muy adelante en el torneo para no arriesgarse a seguir descendiendo en el ránking WTA.

La española ha dejado ver las sensaciones que le llevaron en 2016 a alzarse con la victoria en París, lo que promete un duelo de altura en una parte del cuadro en la que las principales favoritas ya están eliminadas.

«No le doy muchas vueltas a cómo me siento. Simplifico mucho. Hago los deberes y ya está. Este torneo me gusta mucho. No me comparo mucho con cómo estaba en tal o cual año, eso no ayuda», apuntó Muguruza el viernes.