El Real Murcia Club de Tenis, campeón de España absoluto Se impone 4-1 al Real Club de Tenis de Barcelona 1899 en el torneo por equipos masculinos y suma su tercer título tras los de 2018 y 2023

Fernando Perals Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:15

El Real Murcia Club de Tenis 1919 se proclamó ayer ganador del Campeonato de España Mapfre de tenis absoluto por equipos masculinos tras vencer por 4-1 al Real Club de Tenis Barcelona 1899. El conjunto local logró imponerse a los catalanes con cuatro contundentes victorias que se resolvieron en solo dos sets. En concreto, Iván Gakhov derrotó a Albert Ramos (6-3, 6-2); Javier Barranco venció a Álex Martí (6-3, 6-3) y Raúl Brancaccio ganó a Jorge Plans (6-0, 6-1). El partido que confirmó el trofeo para el Real Murcia Club de Tenis 1919 es el que enfrentó a Pablo Llamas contra Pol Martín Tiffón, que terminó en un 6-1, 6-4 a favor de los murcianos.

El último partido, en el que se medían en la pista Nikolás Sánchez Izquierdo contra Max Alcalá, se paró cuando el Real Club de Tenis Barcelona 1899 iba ganando 6-2, 2-0, puesto que el resultado del torneo ya estaba determinado con el marcador del resto de los encuentros.

Con esta victoria, el Real Murcia Club de Tenis 1919 suma su tercer trofeo en el Campeonato de España por equipos masculinos. Anteriormente, se proclamó vencedor tanto en 2018 como en 2023.