El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD

El Real Murcia Club de Tenis 1919 se juega su futuro en 14 días. La etapa de Antonio Saura llega a su fin tras ocho ... años al frente de la institución, que celebrará el próximo 30 de noviembre elecciones a la presidencia. LA VERDAD ha entrevistado a los dos aspirantes para conocer cuáles son las principales líneas de sus programas y los equipos que componen sus candidaturas.

José Daniel Buendía «Queremos ser un centro de alto rendimiento para captar jóvenes talentos»

Uno de los dos candidatos que quier coger las riendas y tomar el control del club es José Daniel Buendía (Torre Pacheco, 64 años). Murcia acogió hace ya mucho tiempo a este economista que podría ser el nuevo presidente del club de tenis de la capital. Su larga carrera profesional se ha construido en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, donde es profesor.

Enamorado del deporte en general, y del tenis en particular, cuenta con el que para él es un as bajo la manga: Florencio Soto, director deportivo de la institución durante 40 años. «Es un auténtico lujo tener su ayuda en un equipo que es espectacular», subraya José Daniel Buendía, que destaca la mezcla de experiencia y juventud en un grupo «con muchas ganas de trabajar y con unas capacidades enormes».

Su directiva 1. Presidente: José Daniel Buendía.

2. Vicepresidente 1º Florencio Soto.

3. Vicepresidente 2º Jose Mª de la Cierva.

4. Vicepresidente 3º Carlos Rodríguez.

5. Secretario: Andrés Cano.

6. Tesorero: Norberto Rodríguez.

7. Vocales: Federico Soriano, Chindo González, Carlos Molina, Mariano Fuster, Mª José Portillo, Fuensanta Peñalver, Luisma Sánchez, Mª Jesús Alegría y Guillermo García.

8. Colaboradores: Sonia Ros.

Futbolista amateur en sus infancia, abandonó el balón por los estudios y fue justo en ese momento cuando cogió una raqueta y se inició en el mundo de las derechas, los reveses y las dejadas. Le cogió el gusto; fue un amor a primera vista. Socio fundador del club de tenis de su pueblo, Torre Pacheco, cuando dejó su lugar de nacimiento para edificar su vida en la capital se convirtió en un miembro más del club de tenis de Murcia. Conoce desde hace 25 años una institución que ahora quiere liderar desde dentro. Quiere convertir el club en «un polo de atracción de talento, de jugadores murcianos de alto rendimiento y de otros internacionales que puedan construir su carrera aquí». Su vida son los números, las cuentas y, como experto en la materia, va a analizar euro a euro los fondos con los que cuente el club en caso de ganar las elecciones.

-¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de presentarse como candidato?

-Pienso que puedo aportar algo para mejorar la calidad de todos los servicios que se dan en la entidad. Mantengo una gran relación con la actual directiva y, en especial, con Florencio Soto, y entre ellos y yo concluimos que era la persona ideal para asumir el nuevo proyecto. Me he rodeado de gente que conoce perfectamente el club y quiero atraer a jugadores jóvenes con talento y convertir el Real Murcia Club de Tenis 1919 en un centro de alto rendimiento del deporte de la raqueta.

-¿Qué experiencia tiene en la gestión de infraestructuras deportivas o en el sector público?

-Llevo 22 años en la gestión académica. He sido durante 10 decano de la Facultad de Economía y Empresa, también otros ocho como vicedecano y cuatro más como director de departamento. He sufrido en mis carnes varios procesos electorales y esta es una de las cuestiones que también me ha llevado a dar el paso de presentarme.

Principales medidas A corto plazo Implantar un sistema de contabilidad analítica y dotar las instalaciones de dos pistas más de tierra

Con vistas al futuro Convertir a la institución en un punto de referencia para jugadores con talento que se inician en el deporte

-¿Por qué considera que es la persona perfecta para liderar el club de tenis?

-Porque cuento con un equipo humano muy bueno, que cuenta con experiencia, capacidad, profesionalidad, desde los más jóvenes hasta los mayores. Tenemos una visión única de cómo mejorar la calidad de los servicios del club. Antes de tomar cualquier decisión para incorporar a nuestro programa, hemos preferido trabajar mucho el presupuesto: cuál es, cómo está distribuido. Era una condición necesaria y obligatoria para tener un conocimiento muy detallado del dinero con el que cuenta el club y, a partir de ahí, operar.

-¿Cuáles son las principales mejoras que quiere implementar? ¿Qué haría los primeros 100 días de su mandato si gana las elecciones?

-El proyecto está determinado por tres principios que para mí son fundamentales: la transparencia, la rendición de cuentas y el espíritu de servicio público. Es clave llevar a cabo una contabilidad analítica de la institución. Cada euro es importante y hay que asociarlo a un servicio a un gasto o ingreso y mostrar esa información a la gente de forma periódica. Una de las primeras medidas es cuidar unas instalaciones que tienen cierto deterioro. La entrada de nuevos socios ha generado la falta de pistas en determinadas franjas horarias y es algo que queremos atajar de inmediato. Además, queremos dotas de dos pistas más de tierras al club y mejorar las de pádel. Y ampliar buscar espacios para ampliar el gimnasio. También tenemos previsto una reducción de torneos (no sociales)

-¿Qué proyectos e ilusiones tiene en mente para el Real Murcia Club de Tenis en el futuro?

-Dada la situación económica, por el momento no existe una inversión estrella de cara al medio o largo plazo. Queremos ir haciendo lo que está en nuestras manos, mejorar el servicio actual y dotarlo de mayor calidad, adecuando nuestros servicios a esa demanda pujante que hay. Con vistas al futuro, lo más ilusionante es convertir el club en un centro de alto rendimiento para captar jóvenes tenistas con talento y futuro. Debemos ser capaces de convertirnos en una referencia en este aspecto y, con el tiempo, y a base de mucho trabajo una pizca de suerte, lanzar a esos jóvenes jugadores que se han curtido en nuestras instalaciones al ámbito nacional e internacional. Es la mayor alegría que nos mueve en este proyecto.

Francisco Martínez «Liderar el club requiere transparencia y pulsar las necesidades de los socios»

Quedan menos de dos semanas para que el Real Murcia Club de Tenis 1919 cambie de manos. Y una figura que se postula para liderar la nueva etapa que iniciará la institución a partir de diciembre es Francisco Martínez Ruiz (Murcia, 68 años). Casado y padre de dos hijos, el candidato a presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919 ha dedicado prácticamente la totalidad de su carrera profesional al sector público. Licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y fue director general del Instituto de Fomento durante la etapa de Alberto Garre al frente del Gobierno regional.

Su trayectoria le llevó también a las aulas, ya que ha sido profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la UCAM, «una labora que requiere una responsabilidad y una exigencia casi mayor» en comparación con el resto de tareas que ha desempeñado. El tenis le corre por las venas y se atreve a confesar que es «un tenista razonable», en cuanto a talento se refiere. Socio del Real Murcia Club de Tenis desde hace casi 35 años, destaca del deporte de la raqueta su valor social y «el buen ambiente que se respira, tanto practicándolo como en cada rincón del club», señala.

Su directiva 1. Presidente: Francisco Martínez.

2. Vicepresidente 1º Arturo Moreno.

3. Vicepresidente 2º Julián Sánchez.

4. Vicepresidente 3º María Iniesta López.

5. Secretario: Carlos Conesa.

6. Tesorero: Aurelio Martínez.

7. Vocales: José Luis Hernández, Elvira Jaudenes, Ignacio Garrido, Adrián Riera, Joaquín Cárceles, Blas Hellín, María José Serrano, Jesús Osaba, Rafael Montilla y Joaquín Cárceles.

8. Colaboradores: Ana Gómez y Carlos González.

Con la figura de Carlos Alcaraz como referencia de este deporte en la Región de Murcia y el mundo entero, «un valor seguro por el talento que atesora pero sobre todo por su sencillez y humildad», Francisco Martínez tiene claro que el tenis vive uno de sus mejores momentos de su historia en la Región y augura un futuro más prometedor aún, con numerosos clubs destacados, una cantera en pleno crecimiento y un Real Murcia Club de Tenis que cada vez se queda más pequeño ante la afición de los vecinos de la capital y otras localidades.

El candidato asegura haberse rodead del «mejor equipo posible» para intentar liderar la institución. «Somos un grupo formado por gente experta en materia de economía, en derecho, ingeniería, marketing y comunicación, gestión pública y privada, árbitros profesionales y profesores de tenis. Son las personas perfectas para dirigir el destino de este club», reconoce Francisco Martínez con ilusión.

-¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de presentarse como candidato?

-Estoy enamorado del club. Es una institución que me gusta mucho. Cuento con un grupo de gente en la que confío plenamente para desarrollar un programa que hemos confeccionado tras muchos meses de contacto con muchos socios, pulsando las sensaciones y necesidades de los que forman la institución. Es un reto que me ilusiona. Este club necesita un equipo solvente para llevar a cabo el programa y somos un grupo de máxima calidad que cubre todos los aspectos que rodean a la entidad (edades, deportes, experiencia en distintas ramas...).

-¿Qué experiencia tiene en la gestión de infraestructuras deportivas o en el sector público?

-He estado en sitios públicos y otros que no lo son, pero hay unos parámetros de gestión que son de aplicación general a cualquier actividad. He dirigido el Instituto de Fomento y una red comercial gigante de la dirección de grandes cuentas de Mutua Universal. Tengo la experiencia para saber cómo gestionar un colectivo grande, que se dirige a mucha gente. Lo primero es que las ideas que traslades, estén claras. Lo segundo, estar en contacto con la masa social, que lo vamos a hacer a base de encuestas periódicas sobre el grado de satisfacción. Gobernar un club tan grande requiere mucha transparencia.

Principales medidas A corto plazo Modernizar instalaciones como el gimnasio, avanzar en digitalización y apostar por los campeonatos

La gran ilusión Estimular la cantera para que lleguen jugadores a la élite y se corresponda con la potencia de la institución

-¿Por qué considera que es la persona perfecta para liderar el club de tenis?

-Nosotros nos presentamos para terminar y mejorar el gran trabajo que ha hecho la junta anterior. Creo que somos la candidatura perfecta porque somos un equipo solvente, hemos desarrollado un programa que está bien trabajado y que es el reflejo del 95% de las demandas de los socios que hemos ido recabando durante meses. He demostrado que sé gestionar asuntos complicados y se puede confiar en mi solvencia y honestidad.

-¿Cuáles son las principales mejoras que quiere implementar? ¿Qué haría los primeros 100 días de su mandato si gana las elecciones?

-Una de las primeras cuestiones es la modernización de las instalaciones. El gimnasio, por ejemplo, se ha quedado pequeño y queremos ampliarlo. Queremos avanzar bastante en digitalización en los accesos, la reservas de pistas y la tienda 'online'. Y también vamos a apostar por los campeonatos, como el Challenger, que ha puesto a Murcia en el mapa internacional. Queremos nutrir las áreas del club que están desaprovechadas, como en la zona de arriba, para dotarlas de instalaciones, como una cafetería. Y nos centraremos en promover la vida social dentro del club y de la institución hacia fuera, con viajes y a través de la creación del socio corporativo.

-¿Qué proyectos e ilusiones tiene en mente para el Real Murcia Club de Tenis en el futuro?

-Estimular la cantera de deportistas, sobre todo de tenis, pero también de padel, para que se corresponda con la potencia del Real Murcia Club de Tenis 1919, que es uno de los más potentes del país. Eso es un trabajo que requiere la modernización de nuestra escuela, apoyos, contactos con las federaciones... sería una gran ilusión a cumplir a medio o largo plazo. Pero nos centraremos en cumplir el programa que tenemos marcado. Mejorar infraestructuras, auditar las cuentas y hacer sentir a los socios partícipes de cualquier mejora en todo momento.