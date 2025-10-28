Directo | Alcaraz - Norrie
40 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera
30 - 15
El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera
15 - 15
Gran volea desde media pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
15 - 0
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie
Norrie comienza con buen pie también en el segundo set.
0 - 1[ SET 2 ]
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie
15 - 40
El revés de Cameron Norrie se va fuera
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Carlos Alcaraz se lleva el primer set, con un 6-4 y un servicio muy sólido. El murciano se ha llevado el primer set en siete de sus ocho duelos ante Norrie, contando este de hoy.
¡¡SET PARA CARLOS ALCARAZ!!
6 - 4[ SET 1 ]
Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
40 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera
30 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera
Recorta distancias Norrie. Va Alcaraz a servir en busca del set.
5 - 4[ SET 1 ]
Buen derechazo desde la red de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz
0 - 40
Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Dos saques directos de Carlos para ponerse 5-3 arriba.
5 - 3[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie
40 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie
30 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
15 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Cameron Norrie y gana el tanto
0 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
Carlos confirma el break y se va dos juegos arriba.
4 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera
AD - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
40 - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera
40 - AD
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 30
Fabuloso resto de revés de Cameron Norrie que no consigue devolver Carlos Alcaraz
40 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie
30 - 15
La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
0 - 15
Impresionante globo desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que Carlos Alcaraz no consigue devolver
¡¡Break para Alcaraz!! Carlos consigue el primer quiebre del encuentro para ponerse 3-2 arriba en el primer set.
3 - 2[ SET 1 ]
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
AD - 40
Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta
40 - 40
El revés de Cameron Norrie se va fuera
30 - 40
Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
15 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 15
El globo de Cameron Norrie se va fuera
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
Carlos vuelve a igualar el set.
2 - 2[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Cameron Norrie se va fuera
30 - 40
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Cameron Norrie
15 - 40
Revés desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
El globo de Carlos Alcaraz se va fuera
Responde Norrie nuevamente con su servicio para ponerse 2-1 arriba.
1 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 40
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
30 - 30
La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera
0 - 15
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
AD - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red
30 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 15
El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 0
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
Norrie comienza mandando en el partido, manteniendo su servicio.
0 - 1[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - AD
Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto
30 - 40
Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red
15 - 40
Contradejada de Cameron Norrie con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto
15 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Cameron Norrie
¡Ya están los jugadores sobre la pista!
Cameron Norrie, por su parte, viene de vencer al argentino Sebastián Báez en la primera ronda y buscará hacer camino en el torneo a pesar del temprano cruce con el actual número 1.
Carlos ha conquistado ya tres torneos de Masters 1000 en este 2025, el mejor registro en un mismo año ya para el de El Palmar. Además, el torneo de París es uno de los tres Masters 1000 que aún no ha conquistado, junto con el de Canadá y el de Shanghái.
Carlos y Norrie se han enfrentado ya en siete ocasiones, con cinco victorias para el español. La última de las dos victorias de Norrie ante Alcaraz fue en la final de Río de Janeiro 2023.
¡Se estrena Carlos! El murciano disputa su primer encuentro del torneo en París, el último Masters 1000 del año. Lo hace ante un viejo conocido como lo es Cameron Norrie.
¡Buenas tardes y bienvenidos al encuentro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, por la segunda ronda del Masters 1000 de París!
