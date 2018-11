En las manos mágicas de Florencio Soto

«¿Por qué me ponen a jugar contra este viejo?»

La primera vez que Florencio Soto saltó a la pista en el MCT tenía 13 años. Llegó de Torre Pacheco para disputar un torneo amistoso. Cuando vio a su rival, refunfuñó. «Me pusieron a jugar con un señor mayor de pelo blanco y me pregunté: '¿Por qué me ponen a este viejo?'. Pues bien, me dio una soberana paliza que me ha servido para toda mi vida. Esa persona, Julio García Pérez [Julio Deportes], acabó siendo un entrañable amigo». 36 años son los que lleva Floren en el MCT y dan para mucho. Las anécdotas y los recuerdos se le amontonan. «Estábamos jugando en el RC Polo de Barcelona y Pedro Martínez y yo lo hacíamos en una pista hundida. Los espectadores estaban arriba y ese doble lo ganamos tirando todas las bolas de globo, que pasaban muy cerca de los espectadores. Hubo mucho cachondeo, pero ganamos».

Soto tampoco olvida el Nacional por equipos que disputó en el Chamartín. «Me tocó jugar con Nanín Rodríguez, uno de los mejores del momento, y perdí después de 4 horas. Estaba en el vestuario, no me podía mover de calambres y ampollas en los pies y llegó José Luis Parrondo, capitán del equipo, y me dijo: 'Dúchate que juegas el doble'». Floren perdió. No podía con su alma.