Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919 Su candidatura se alza ganadora con el 53% de los votos (709), ligeramente superior al 47% (640) que consiguió José Daniel Buendía y su equipo

Fernando Perals Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:59

El Real Murcia Club de Tenis 1919 ya tiene nuevo presidente. La candidatura liderada por Francisco Martínez Ruiz (Murcia, 68 años) ganó unas elecciones que tuvieron lugar este pasado domingo y que se alargaron hasta largas horas de la madrugada. El nuevo mandatario de la institución se alzó ganador con el 53% de los votos (709), ligeramente superior al 47% (640) que consiguió la candidatura de José Daniel Buendía. Acudieron a las urnas unos 1.300 socios.

«Es un auténtico orgullo liderar la nueva etapa del Real Murcia Club de Tenis 1919. Estoy muy agradecido a la junta gestora, a la anterior presidencia y, sobre todo, a mi equipo, que ha hecho un gran trabajo», confesó a LA VERDAD el nuevo líder de la institución centenaria. «Vamos a desarrollar nuestro programa con una clara premisa: pulsando lo que quieren los socios y teniendo en cuenta sus demandas. Somos el segundo organismo deportivo en cuanto a abonados. La opinión de los que forman este club será esencial para desarrollar nuestro trabajo», añadió Martínez Ruiz.

El nuevo presidente de Club de Tenis de la capital subraya que «la creación de una fundación» será una de las bases de su programa, objetivo que considera imprescindible para el crecimiento de la institución. «La Junta anterior ha desarrollado un trabajo fantástico; nosotros creemos que hay cosas que se pueden mejorar y en ello vamos a trabajar», apunta el nuevo presidente de la institución, en cuyo programa tiene como grandes retos la modernización de las instalaciones, avanzar en digitalización y una clara apuesta por campeonatos como los Challenger.

Su directiva 1. Presidente: Francisco Martínez Ruiz.

2. Vicepresidente 1º Arturo Moreno.

3. Vicepresidente 2º Julián Sánchez.

4. Vicepresidente 3º María Iniesta López.

5. Secretario: Carlos Conesa.

6. Tesorero: Aurelio Martínez.

7. Vocales: José Luis Hernández, Elvira Jaudenes, Ignacio Garrido, Adrián Riera, Joaquín Cárceles, Blas Hellín, María José Serrano, Jesús Osaba, Rafael Montilla y Joaquín Cárceles.

8. Colaboradores: Ana Gómez y Carlos González.

Francisco Martínez Ruiz es licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y fue director general del Instituto de Fomento durante la etapa de Alberto Garre al frente del Gobierno regional. Su trayectoria le llevó también a las aulas, ya que ha sido profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la UCAM.

