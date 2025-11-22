La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jaume Munar en su partido ante Zverev. efe
Semifinales

Munar no puede con Zverev y la semifinal se decide en el dobles

El balear compitió de tú a tú contra el alemán, que necesitó dos desempates para imponerse en ambos sets

Enric Gardiner

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:41

Todo o nada. España se jugará el pase a la final de la Copa Davis en el punto del dobles después de que Jaume Munar no pudiera con Alexander Zverev (7-6 (2) y 7-6 (5)). El balear jugó un gran partido y llevó al número tres del mundo a dos desempates donde simplemente el germano fue mejor. Munar, con la confianza que daba el triunfo de Pablo Carreño ante Jan-Lennard Struff, no se achicó contra seguramente el mejor tenista de la competición tras las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Le recuperó un 'break' en el primer set y consiguió él la primera rotura del segundo, pero Zverev plasmó su favoritismo en esta pista rapidísima en ambos 'tie breaks'. En el primero no dio opción, con un amplio repertorio de derechas, saques y un revés a la línea que selló el primer set, y en el segundo, más competido, se repuso a empezar por debajo en el marcador.

Zverev, pese a que no es la viva imagen de la consistencia, no se achicó como sí lo hizo Struff en el partido anterior y cuando más nervios podía tener, con cualquier fallo mandando a la lona a Alemania, aguantó de pie.

Las semifinales quedaban pendientes dobles. Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Kevin Krawietz y Tim Puetz. Los españoles habián ganado los tres encuentros que han jugado en la Copa Davis de este año y buena culpa de que España haya llegado a este punto recae en ellos. Todo o nada en Bolonia. Italia espera en la final de este domingo.

