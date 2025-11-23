Munar gana con autoridad el primer set a Cobolli

Jaume Munar ha estado presente en las cuatro series que ha disputado España en la Copa Davis en este 2025, teniendo un papel destacado en el dobles, logrando ganar sus dos encuentros disputados en esta modalidad en las dos primeras rondas. Consiguió, además, su primera victoria en individuales el pasado jueves contra Jiri Lehecka, logrando el punto necesario para forzar el choque de dobles.