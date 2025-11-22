La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

30 6

Jan-Lennard Struff

30 4
Semifinales

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Icono30 - 30

Ace de Pablo Carreño Busta con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff

Icono15 - 30

El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono0 - 30

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

SET PARA ESPAÑA. Pablo Carreño rompe el servicio de Struff en un momento clave y España se adjudica la primera manga.

Icono6 - 4

[ SET 1 ]

Gran resto de derecha de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto

Icono

Dos bolas de break para España que puede ganar el primer set.

Icono40 - 15

El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono30 - 15

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 15

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Juego para Pablo Carreño, tras el break y el contrabreak los dos ganan ahora con su servicio con cierta comodidad. 5-4 para España que podría cerrar el primer set al resto.

Icono5 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto

Icono40 - 30

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono30 - 30

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono30 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono15 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Dos buenos primeros de Struff para ganar el juego, 4-4.

Icono4 - 4

[ SET 1 ]

Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 40

Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto

Icono0 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono

Juego fácil ahora para Pablo Carreño que recibe instrucciones de David Ferrer. 4-3 para España en este primer encuentro de la eliminatoria.

Icono4 - 3

[ SET 1 ]

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono40 - 0

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono30 - 0

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Saque directo de Jan-Lennard Struff para ganar el juego en blanco.

Icono3 - 3

[ SET 1 ]

Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 40

Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono0 - 30

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Carreño saca adelante el juego para el 3-2 a favor de España.

Icono3 - 2

[ SET 1 ]

Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff

Icono40 - 30

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jan-Lennard Struff y gana el tanto

Icono30 - 30

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 30

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Nuevos problemas para España con el 0-30 con su saque.

Icono0 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

BREAK DE CARREÑO. Buena derecha del español que solventa la situación adversa e iguala de nuevo el marcador.

Icono2 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto

Icono

Ahora es Carreño quien tiene oportunidad de break.

Icono40 - 30

El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono30 - 30

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono30 - 15

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jan-Lennard Struff y gana el tanto

Icono15 - 15

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono15 - 0

El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Break de Struff. Alemania se adelanta en el marcador de este primer set con el 2-1.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono30 - 40

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono

Dos bolas de break para Struff.

Icono15 - 40

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Buen servicio de Carreño en un momento complicado, se le había puesto el juego 0-30 en contra.

Icono15 - 30

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono0 - 30

Revés desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

En blanco y con muy buenos primeros servicios, Struff gana el juego para el1-1.

Icono1 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 40

Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono0 - 30

Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono0 - 15

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

Gana sin problemas Carreño el primer juego del partido.

Icono1 - 0

[ SET 1 ]

El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono40 - 15

Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 15

Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera

Icono15 - 15

Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 0

Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Arranca el partido con Pablo Carreño al servicio.

Icono

Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.

Icono

En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.

Icono

El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.

Icono

En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.

Icono

España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.

Icono

Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final

Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final