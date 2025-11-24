La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Ferrer, junto a los jugadores españoles tras la victoria ante Alemania en semifinales de la Davis. Tiziana Fabi / AFP
Análisis

La Copa Davis vuelve a ilusionar

La machada de España en Bolonia resucita la fe en una competición que ha perdido lustre en los últimos años

Enric Gardiner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  2. 2 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  3. 3

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  4. 4 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  5. 5

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  6. 6

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  7. 7

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  8. 8 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  9. 9

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Copa Davis vuelve a ilusionar

La Copa Davis vuelve a ilusionar