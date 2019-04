Almagro: «Mi ciudad es el mejor sitio para decir adiós al tenis» 02:36 El tenista Nico Almagro anuncia su retirada en el Murcia Club de Tenis. / Martínez Bueso El deportista, que será el nuevo director de la Academia de Tenis de La Manga Club, se despide profesionalmente en Murcia, donde disputará el ATP Challenger Murcia Open FERNANDO PERALS Murcia Lunes, 8 abril 2019, 12:46

Nicolás Almagro anunció este lunes su retirada profesional, como adelantó este domingo a 'La Verdad', en una rueda de prensa multitudinaria que tuvo lugar en el Murcia Club de Tenis. El tenista murciano estuvo acompañado por personalidades como el alcalde de Murcia, José Ballesta; la consejera de Educación Juventud y Deporte, Adela Martínez-Cachá; y el entrenador de fútbol José Antonio Camacho.

El tenista murciano se despide en la ciudad que lo vio nacer, crecer y formarse como uno de los tenistas más importantes de la historia de este país. Un jugador caracterizado por su garra y su carácter inconformista, que tantas veces le ha jugado malas pasadas. Almagro se despide del mundo de la raqueta tras 15 años: «Había soñado mucho este día. Mi adiós tenía que ser aquí, en mi ciudad, con mi gente. He intentado dejar el nombre de Murcia en lo más alto durante toda mi carrera. Lo dejo porque en los últimos años no he podido hacer lo que me hubiera gustado: disfrutar de este deporte».

El tenista comienza una nueva etapa en la que su familia se sitúa como eje principal. Su vida seguirá ligada al tenis y ya tiene una nueva labor: «Voy a ser el director de la Academia de Tenis de La Manga Club. Es un sitio soñado y de referencia en la Región. Espero poder estar a la altura».

Almagro hizo un repaso de su larga trayectoria, que, sin duda, lo coloca como el mejor tenista murciano de la historia: «Estoy orgulloso de haber sido protagonista en una época histórica del deporte. Mi carrera ha sido un sueño que he podido disfrutar y convertir en realidad».

El tenista murciano quiso destacar a las figuras que le han empujado a lo más alto. Sus entrenadores, médicos y la familia, lo más importante y de lo que quiere comenzar a disfrutar: «Antonio G. Palencia ha sido el entrenador más importante y el que más influyó en mi carrera. Perlas me hizo creer en que con trabajo podía llegar al top ten. Ferrero me enseñó mucho fuera y dentro de la pista. Y gracias el doctor Paco Martínez, hubo Nico Almagro para un rato más».