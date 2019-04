Un adiós con la cabeza alta

La aventura del joven Carlos Alcaraz (15 años) en el ATP Challenger Murcia Open finalizó ayer por la tarde después de caer ante el alemán Rudolf Molleker (18 años) en un escenario, el Murcia Club de Tenis, que por tercera jornada consecutiva registró un lleno en las gradas. Más de 1.000 personas presenciaron un duelo apasionante entre dos tenistas emergentes que acabó cayendo del lado de Molleker después de tres intensos sets (6-1, 6-7 y 6-3) en casi dos horas de juego.

Más seguro sobre la pista y muy sólido en el servicio, Molleker se apuntó el primer set con relativa facilidad frente a un Carlos Alcaraz con algo de dudas en su juego. Dudas que terminó por despejar en el segundo acto cuando, tras remontar un 3-1, consiguió llevar el set al tie-break y ganarlo para delirio de los aficionados del Murcia Club de Tenis, que seguían en directo el encuentro del jugador de El Palmar.

En el tercer set, Molleker acabó por demostrar la diferencia de edad entre ambos jugadores entre la pista para cerrar el partido. Pese a ello, Alcaraz recibió una sonora ovación por parte de los aficionados del Murcia Club de Tenis, que en la jornada previa hizo historia al convertirse en el primer jugador español menor de 16 años en derrotar a un top-200 (Pedro Martínez) desde que Rafa Nadal lo consiguiera en 2002. Muchos comparan a Alcaraz con Nadal, obviamente salvando las distancias propias de la diferencia de edad y de la trayectoria de ambos. El murciano tiene al balear como ídolo y referente, pero no le gustan las comparaciones ni ahora ni de cara al futuro. «Si algún día, a base de trabajar duro, llegase al número 1 no me gustaría que me comparasen con Rafa Nadal», dijo ayer.

Algunas sorpresas

La cuarta jornada del ATP Challenger Murcia Open también ofreció varios resultados en forma de sorpresa. El cabeza de serie número 1, el portugués Pedro Sousa, cayó frente al holandés Tallon Griekspoor en dos sets (7-5 y 7-6), al igual que el checo Lukas Rosol (4) frente al belga Coppejans (13) en tres mangas (7-5, 2-6 y 7-5).

Por su parte, los españoles Roberto Carballés (2) y Enrique López sacaron adelante sus triunfos frente a Sergio Gutiérrez y el dominicano José Hernández-Fernández, respectivamente. En el duelo fratricida de la jornada, Bernabé Zapata se impuso a Mario Vilella, jugador del Murcia Club de Tenis.

Este viernes sigue el Challenger y el Murcia Club de Tenis acogerá los partidos de cuartos de final del torneo, que reparte 46.600 euros en premios y otorga 80 puntos ATP para el ganador. La entrada será gratuita para todos los públicos hasta completar el aforo.

Con motivo del ATP Challenger Murcia Open, el Murcia Club de Tenis ha lanzado una aplicación con el desarrollo de un tour virtual para que los aficionados puedan conocer todos los rincones del club. El tour recorre mediante tecnología 360° las instalaciones e ilustra, mediante fotografías y vídeos, lugares y objetos de interés a lo largo del recorrido. Está preparado para funcionar sobre ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes e incorpora la posibilidad de recorrerlo inmersivamente a través del uso de soportes para realidad virtual. Al tour se puede acceder a través del siguiente enlace: http://tourvirtual.murciaclubdetenis.es/.