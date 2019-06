La visita del Barça será una fiesta Jugadores de ElPozo, ayer, practicando 'fut-tenis'. / c. r. ElPozo prepara actividades y homenajes antes del partido del sábado LA VERDAD MURCIA Jueves, 13 junio 2019, 01:53

Hay buen rollo. La victoria de ElPozo en el Palau Blaugrana el martes ha desatado el optimismo en el seno del club murciano, que para el sábado, día en el que el Barcelona visita el Palacio de los Deportes de Murcia (13.15 horas), ha preparado diferentes actividades para atraer a sus seguidores. Así, en los aledaños del recinto deportivo se instalará una 'fan zone', habrá un concurso de toques, una exposición de coches y se servirá cerveza.

Asimismo, los aficionados preparan para el sábado un recibimiento de altura a los jugadores, que llegan al tercer partido de la final igualados a una victoria con los azulgranas.

El club también aprovechará la cita del sábado para homenajear a su equipo juvenil, flamante campeón de España. Lo hará después de la sesión de calentamiento de los jugadores, antes del partido.

El objetivo es llenar el Palacio de Deportes. Técnicos y jugadores han repetido en más de una ocasión que sentir el calor de la grada es la mejor manera de saltar a la cancha.

Pese al buen ambiente que ha creado el triunfo del martes, el entrenador del equipo, Diego Giustozzi tiene los pies en el suelo y no quiere lanzar las campanas al aire antes de tiempo. «Echo del club al primero que piense que estamos a dos partidos de ser campeones», dijo el martes por la noche el técnico argentino, quien añadió: «No pienso en el factor cancha. Solo tres de los 14 jugadores de ElPozo jugaron una final de Liga y no estamos como para hacer matemáticas».

Giustozzi, además, valora el portencial del Barcelona. «Es un equipazo con un montón de cosas que no te permiten dominarle y no creo que se vaya a poner nervioso por el hecho de que haya 8.000 personas en Murcia en el Palacio, pero eso a nosotros nos puede empujar y llevar en volandas».

Andreu Plaza

«Sabía que la serie iba a ser larga»

El entrenador del Barcelona alabó a ElPozo al hablar de los motivos de la derrota de su equipo en el Palau. «Perdimos después de un partido mas o menos igualado. No fuimos lo ambiciosos que deberíamos de haber sido. Fuimos poco valientes, un poco miedicas. Estuvimos viéndolas venir y si queremos ganar a un equipo como ElPozo no podemos estar dubitativos».

Sobre el devenir de la eliminatoria, el técnico azulgrana afirmó que: «Sabía que la serie iba a ser larga. No firmo volver al Palau para jugar el quinto partido, firmo ganar los dos partidos de Murcia. En ataque no estuvimos tan mal como en defensa. Cuando ElPozo tenía la pelota no tuvimos la intención de robar, parecía que estábamos esperando a que ellos la perdiesen».

Al ser cuestionado por si Dyego podrá disputar el tercer encuentro, confesó que: «No sé si podrá jugar y tampoco se si podrá jugar Sergio Lozano. Dyego es muy dudoso que juegue el tercer encuentro en Murcia».