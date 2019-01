Fútbol Sala | LNFS Tres años y medio después, cae el Inter Una imagen del choque. / LNFS Un ejercicio de juego colectivo y carácter permite dar la vuelta al duelo a los de Giustozzi, que se levantan y siguen respirando en la nuca del Barça ANDRÉS CREMADES Domingo, 27 enero 2019, 23:11

Al fin lo logró. ElPozo Murcia confirmó este domingo que este año es otro equipo y ganó al Inter después de tres años y medio. Además, ganó bien, dando una lección de lo que es un juego colectivo e intenso, con carácter y orgullo sobre la pista. Lo hizo después de una semana muy dura, tras la eliminación en la Copa del Rey y la pérdida del liderato en la Liga. Aunque el Movistar marcó al minuto, lejos de descomponerse, el equipo de Giustozzi se creció y comenzó a llegar y a generar ocasiones. Tuvieron que salir Miguelín y Álex para enviar un mensaje claro y conciso: los charcuteros iban a por el partido. Primero un gol del balear y después Álex llevaron el 1-2. A partir de ahí, el equipo de Murcia dio una lección de lo que es generar ocasiones de todos los colores, aunque los de Giustozzi perdonaron hasta que Pito puso la guinda a una de las mejores victorias del equipo murciano en los últimos años.

1 Movistar Inter Jesús Herrero, Ortiz, Pola, Ricardinho y Gadeia. También jugaron Humberto, Marlon, Bebe, Daniel, Borja y Rafael. 3 ElPozo Murcia Fede, Fer Drasler, Fernan, Xuxa y Pito. También jugaron Darío, Álex, Matteus, Miguelín, Felipe Valerio y Alberto García. Árbitros Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo (Colegio Andaluz). Bien en un partido muy exigente. Amonestaron a Marlón; y a Álex, Fer Drasler y Alberto García. Goles 1-0, minuto 1, Ortiz. 1-1, minuto 6, Miguelín. 1-2, minuto 14, Álex. 1-3, minuto 40, Pito. Incidencias Partido correspondiente a la jornada vigésima, disputado en el Jorge Garbajosa, que registró un gran lleno. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del niño Julen.

Y todo pese al inicio tremendo del Inter, que apenas tardó cincuenta segundos en lograr el 1-0. ElPozo no podía comenzar peor, pero no se descompuso. Siguió presionando en toda la pista y comenzó a tener presencia en ataque. Llegó una rotación de Giustozzi que fue la mas rápida que el argentino ha hecho, y es que apenas iban tres minutos cuando el argentino dio entrada de una tacada a Matteus, Álex, Miguelín y Darío.

Fue el capitán Miguelín el que empató el encuentro en un obús que Jesús Herrero solo pudo ver ya dentro de la red. Era el empate y era la rebeldía de un equipo que quería competir y decirle al Movistar que habían llegado para discutirle el encuentro. El encuentro se había abierto y el cuero iba de una portería a otra. Ricardinho se adornaba, pero lo hacía donde no creaba daño.

Velasco metía a Rafael después de seis meses lesionado, mientras que Giustozzi mandaba otro mensaje con la entrada de otro canterano como Alberto García. No fue una frivolidad, pues el equipo no bajó en intensidad y, además, descuadró a Velasco que no supo muy bien a qué atenerse. Así, el Movistar estaba incómodo y no conseguía generar situaciones de peligro. Fernan volvía a poner en aprietos a Jesús Herrero y Pito, que se supone que la temporada que viene jugará en el Inter, también realizaba una bonita jugada en el minuto trece.

El que si consiguió marcar fue Álex. Se jugaba el minuto catorce cuando el molinense Darío Gil sacó desde la banda viendo al ciezano desmarcado. Álex disparó y el cuero busca la escuadra de la portería del Movistar para hacer el 1-2.

ElPozo no paró y tuvo hasta cinco ocasiones claras. Miguelín, Fer Drasler y Álex pudieron romper un encuentro en el que los madrileños no daban señales de vida, ya que no podían contrarrestar el juego de los murcianos, pero se iban al descanso con una derrota por la mínima, cuando el marcador podía haber sido mucho más abultado.

Jesús Velasco no sabía qué hacer para parar el aluvión de juego murciano. La intensidad y, sobre todo los robos de balón en la circulación de los madrileños hacían que el equipo de Murcia se viera mejor en la pista. Ricardinho lo intentaba desde lejos, Gadeia cruzaba el cuero, pero no pasaba excesivo peligro ante el conjunto madrileño que no tenía continuidad en el juego.

Una locura

Las interrupciones por faltas fueron entonces la tónica dominante. ElPozo llegó a las cinco faltas a falta de 12 minutos, y al poco lo hizo el Inter. El partido era ya una locura. Los madrileños intentaban empatar y los murcianos dar la estocada decisiva. Giustozzi rotaba cada dos minutos y lo que conseguía es que la frescura se mantuviese, sobre todo en acciones defensivas, aunque ofensivamente ElPozo las estaba teniendo de todos los colores, pero la falta de efectividad estaba llevando el partido a los últimos minutos con una diferencia mínima. Bebe se puso como portero- jugador. Ricardinho, el mejor jugador del mundo, se probó desde todas las posiciones, pero no era su día y se topó, además, con un gran Fede. Este, ya en el último minuto y con el Inter volcado, atrapó el balón y se lo envió a Pito que, por bajo, batió a Bebe y finiquitó el choque. ElPozo reacciona y se levanta. Que el Barça no respire, no lo va a dejar tranquilo ni un instante.