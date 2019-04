Suplentes y canteranos en el cierre en casa

Un ElPozo raro el que sacó ayer Giustozzi, que nada o poco tiene que ver con el real, un conjunto plagado de suplentes y de jugadores del filial. Pese a la responsabilidad, hicieron un partido notable, con el gen que les aporta el preparador argentino de lucha, solidaridad y convencimiento en lo que hacen, pero sobre todo intensidad. ElPozo estuvo bien ante un Palma que se jugaba mucho y que mostró de lo que está hecho cuando terminó empatando el encuentro, lo que le hace tener posibilidades de poder acabar en cuarta posición. Al final, igualada en un día en el que ElPozo se despidió de sus aficionados en la fase regular mostrando la cara del futuro, un futuro donde los Darío, Álex García, Alberto García y Paniagua, que ayer tomaron el testigo por un día, serán los actores principales.

Salió ElPozo con cinco jugadores de inicio criados y enseñados en la cantera charcutera, y que se enfrentaron a un Palma Futsal que iba muy en serio desde el inicio. El encuentro comenzó a consumir minutos, con un Palacio de los Deportes un tanto frío, pues el equipo de Murcia no se jugaba nada con el segundo puesto ya asegurado, razón por la cual jugadores como Andresito y Miguelín decidieron no forzar y quedaron fuera de la lista, al igual que Álex, Pito y Matteus, aunque este último por sanción.

El Palma iba con todo y Paradinski, que la próxima temporada será jugador de los murcianos, avisaba con un disparo alto. Darío Gil también lo intentó con un disparo que el andaluz Barrón consiguió detener en dos tiempos, no sin muchas dificultades. El encuentro seguía con cierto dominio palmesano, pero era más de cara a la galería que efectivo, pues los visitantes apenas tenían ocasiones claras. Sin embargo, el Palma logró ponerse por delante en el minuto once, en un fallo en la salida murciana en el que el Palma robó el cuero y Mati Rosa marcó.

3 ELPOZO Fede, Darío Gil, Alberto García, Paniagua y Álex García. También jugaron Felipe Valerio, Xuxa, Fernán, Cobarro, Shimizu. 3 PALMA Barrón, Tomaz, Joao, Eloy Rojas y Mati Rosa. También jugaron Paradinski, Taffy, Lolo, Hamza, Catela. Árbitros: Bustos Caparrós y Ramos Marín (Colegio Castellano-Manchego). Bien. Goles: 0-1, m. 11, Mati Rosa. 1-1, m. 12, Álex García. 1-2, m. 37, Paradinski. 2-2, m. 37, Paniagua d.p. 3-2, m. 40, Álex García. 3-3, m. 40, Paradinski. Incidencias: Jornada 29ª. Palacio de los Deportes ante unos 1.500 espectadores. Se homenajeó a la selección murciana alevín, campeona de España, y a la cadete, subcampeones.

Giustozzi siguió tirando de banquillo y metió casi otro cuarteto canterano, con Shimizu, el japonés que juega en el filial, con Cobarro y Paniagua. Así, solo estaba Xuxa de los habituales en un equipo que seguía compitiendo y, además, lo hacía bien. El gol del empate llegaba en el minuto doce, cuando Álex García disparaba entre una nube de jugadores. El encuentro se igualaba y el equipo murciano, a pesar de su juventud, estaba poniendo en jaque a un rival que necesitaba los puntos para intentar arrebatar al Osasuna la cuarta posición.

Momentos de caos

El final de los primeros veinte minutos fue anárquico. El Palma se sentía superior e intentó irse a por el encuentro, pero lo que se pudo encontrar es con el segundo de ElPozo, aunque Fernan se topó con un Carlos Barrón inmenso.

Vadillo leyó la cartilla a los suyos en el descanso y su equipo salió de nuevo llevando la iniciativa, pero era un control mentiroso, pues el equipo tenía el cuero, pero Fede apenas se veía obligado a realizar intervenciones difíciles. El ímpetu del Palma fue castigado con faltas continuas que lo llevaron rápidamente a estar con cinco y el segundo tiempo quedó marcado por las cinco faltas tan rápidas del equipo insular.

El juego no era vistoso, sino muy táctico. Giustozzi hacía que sus jugadores fueran al máximo, tensionados y sobre todo muy centrados en defender las oleadas verdes del equipo mallorquín, que tenía en Joao y Taffy a sus máximos exponentes. Los pasos de los minutos daban opciones claras a ElPozo que, además, jugaba con que el Palma no podía hacer falta. A falta de tres minutos para el final una jugada de Eloy Rojas por la derecha acabó con un pase al segundo palo, donde Paradinski no perdonó y cruzó el balón al fondo de las mallas. De nuevo el gol no le duró nada a los de Vadillo, que vio como una falta de su equipo la ejecutaba el almeriense Paniagua por bajo, consiguiendo un empate que lo dejaba todo para los últimos dos minutos.

Darío Gil, a falta de un minuto y cuando el equipo sacaba de banda, vio el desmarque de Álex García en el segundo palo. El molinense filtró el cuero y se lo puso a Álex García para que este hiciese el 3-2. No había tiempo, apenas oportunidades, pero Vadillo puso a Eloy Rojas como portero-jugador. El equipo de Palma movió e hizo que el cuero le llegase a Paradinski que, en el segundo palo, golpeó a media altura logrando el empate final.