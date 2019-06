Una sexta Liga que se vuelve a resistir

ElPozo no pudo añadir este sábado su sexto título de Liga a un historial repleto de éxitos que arrancaron en la campaña 1997-98, en una competición que empezó con 18 equipos y un sistema en el que los ocho primeros disputaban el título de campeón. ElPozo, que acabó la primera ronda segundo, por detrás del Caja Segovia, fue el mejor. Batió en la final al CLM Talavera en cinco partidos, y Paulo Roberto, con 50 tantos, fue el segundo máximo goleador, por detrás de Joan Linares, del Talavera. ElPozo se plantó en aquella final tras deshacerse del Industrias García en cuartos (2-0) y del Boomerang Interviú en semifinales (2-0), con Paco García como entrenador.

El club murciano tuvo que esperar hasta la temporada 2005-06 para repetir éxito, con Duda ya al frente. La final de aquel año fue de las que hacen afición. Se enfrentaron ElPozo Murcia y el Polaris World Cartagena. Fue una ronda inédita y caliente, ya que el conjunto cartagenero había 'quitado' a Lenisio y a Balo al club murciano, que suplió estas bajas con Bacaro y Wilde. Este último se convirtió en uno de los máximos goleadores del club. Con el factor cancha a favor, ElPozo necesitó del quinto partido para levantar su segundo título.

El equipo repitió triunfo en la 2006-07, tras acabar tercero en la fase regular, por detrás del Boomerang Interviú y el Polaris. En los cuartos superó al Caja Segovia y en semifinales al Polaris cartagenero, que se quedó con ganas de vengar la derrota en la final de la temporada anterior. En la ronda decisiva, ElPozo se impuso al Boomerang Interviú y alzó su tercer título de Liga. Fueron los mejores años del equipo de Tomás Fuertes en la máxima categoría del fútbol sala español. ElPozo repitió final en la temporada 2007-08, pero en esta ocasión cayó ante el Interviú.

Miguelín Capitán de ElPozo «Nos sentimos tristes, queríamos ganar esta Liga. La final ha sido disputada y hay que seguir trabajando, levantar a los compañeros. Hemos tenido actitud»Fran Serrejón Director deportivo de ElPozo «Estoy fastidiado, hemos venido a ganar. La clave ha sido la falta de acierto, lo demás lo hicimos todo bien. Ha sido un año exigente»José Antonio Bolarín Presidente de ElPozo «Hemos sufrido mucho y hemos dejado una buena imagen. Ellos han acertado y nosotros no. Y los árbitros no ayudaron» Diego Giustozzi Entrenador de ElPozo «Cuando pierdes así duele, pero me siento orgulloso de los jugadores. No me puedo quedar en la falta de acierto y tendré que encontrar las soluciones»Andreu Plaza Entrenador del Barcelona «ElPozo ha sido un gran rival, pero trabajamos para poder ganar este título y lo hemos logrado»