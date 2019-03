El sabor de los grandes duelos El entrenador de ElPozo, Diego Giustozzi. / edu botella / agm Valencia acoge un choque especial entre un ElPozo con hambre y el Inter, 'rey de Copas' ANDRÉS CREMADES Sábado, 2 marzo 2019, 03:39

El plato fuerte de las semifinales de la Copa llega con la primera de la tarde, con el clásico del fútbol sala español. A partir de las cinco el todopoderoso Inter pondrá a prueba al aguerrido ElPozo de Giustozzi en busca de la final de mañana en Valencia.

ElPozo tendrá que apretar el acelerador para deshacerse del equipo propiedad de José María García, que es el 'rey de Copas' del fútbol sala nacional y quiere levantar la que sería su undécima. A los madrileños no les pesa la presión ni vivir partidos de esos al límite como el del jueves contra el Palma. Lo importante en el torneo del KO es pasar de ronda y en eso ellos son especialistas. La sensacional actuación de Álex González bajo palos, además de los goles de Gadeia, Ricardinho y Humberto, fueron suficientes para los de Chicho Ibáñez, que sustituía al sancionado Jesús Velasco.

ElPozo seguirá escribiendo su historia post-Duda. El equipo jugó con fuego en el primer encuentro y no fue hasta el segundo acto cuando reaccionó. Los de Diego Giustozzi tienen una capacidad defensiva enorme, que les hace contrarrestar sus fallos delante. Fue justamente esa sobriedad defensiva la que les permitió llevar a la desesperación a un Levante que se sintió impotente para hacer daño al equipo murciano.

Miguelín: «Queremos la Copa; nos pueden eliminar, pero no vamos a regalar nada»

«Partido importante»

En el seno de ElPozo hay ganas de dar una alegría a los aficionados. Es verdad que el equipo tiene una posición envidiable en la Liga, desde la que que opta a discutir la primera plaza al Barça, y también que ha logrado ganar a los madrileños esta temporada, pero el encuentro de hoy tiene un sabor especial. Giustozzi ha sido claro: «Confío al cien por cien en mis jugadores. Conocen el sistema, trabajan sin descanso, tienen solidaridad entre ellos y, además, saben que este encuentro es uno de los importantes, vamos a darlo todo».

Miguelín puede ser una piezca clave. El balear llamó poderosamente la atención en el partido de cuartos. El capitán mostró dotes defensivas no muy conocidas hasta ahora. Inmenso atrás, dio un recital táctico. El capitán se siente confiado: «Todos saben que no venimos aquí a cubrir el expediente, queremos la Copa y vamos a dar todo por conseguirla. Nos pueden eliminar pero no vamos a regalar nada».

La Liga ha recibido peticiones para retransmitir el partido de 16 países y el choque se verá también en Asia, Sudamérica y hasta en el norte de África. Jugadores como Ricardinho, Miguelín, Gadeia, Humberto, Álex y Pito son ahora mismo el mejor cartel de la Liga española de cara al exterior.

Se prevé que unos mil aficionados de ElPozo estén hoy en las gradas de la pista valenciana. Todos los abonos estaban vendidos, pero la reventa está funcionando y seguidores del Levante y Palma ya están ofreciendo sus entradas, tras caer en los cuartos. Además, todas las peñas murcianas se han movilizado para ver el considerado por los aficionados charcuteros como el partido más importante de los que se llevan esta temporada.

Un gran ambiente

La liga ha seguido moviéndose y la 'fan zone' ha recibido miles de visitas. Los más pequeños especialmente están llenando las zonas de juegos, con firmas de autógrafos y obsequios de los patrocinadores. Hoy, desde las diez de la mañana, los aledaños del pabellón Fuente de San Luis serán un hervidero de gente, lo que hará que la fiesta del fútbol sala comience en la calle antes que en la pista.

El último precedente copero entre ElPozo y el Movistar data de la final de Ciudad Real de 2017. En el Quijote Arena, todo se decidió en la tanda de penaltis tras el 4-4 al término de los cuarenta minutos, con triunfo del Inter. Y si se echa la vista más atrás, también jugaron la final en 2014 y 2016, ambas con triunfo interista.